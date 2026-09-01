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Şavşat'ta halsiz yaban keçisi köye sığındı

Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyünde halsiz düşen yaban keçisi köylülerin ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi edilmek üzere alındı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şavşat'ta halsiz yaban keçisi köye sığındı

Olayın gelişimi

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünde sabah saatlerinde bir evin önünde hareketsiz şekilde yatan bir hayvan gören köy sakinleri, durumu dikkatle inceledi. Hayvanın bitkin ve güçsüz göründüğünü fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi.

İhbar ve ilk müdahale:

Gelen bildirim üzerine bölgeye intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, olay yerinde ilk muayeneyi gerçekleştirdi. Ekipler hayvana yaptığı ilk müdahalenin ardından güvenli şekilde araca aldı ve gerekli sağlık kontrolleri için koruma altına aldı.

Tedavi ve tabii ortama dönüş:

Alınan bilgilerde, yaban keçisinin sağlık durumunun ekipler tarafından takip edildiği ve gerekli tedavinin uygulanacağı belirtildi. Tedavinin tamamlanmasının ardından hayvanın yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı.

Olay, bölge halkının duyarlılığı sayesinde yetkililere zamanında ulaştı ve yaban hayatının korunmasına yönelik müdahale hızlı biçimde gerçekleşti. Yetkililer, benzer durumlarda derhal bilgilendirme yapılmasının önemine işaret etti.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE HALSİZ DÜŞEN YABAN KEÇİSİ, BİR EVİN ÖNÜNE SIĞINDI. VATANDAŞLARIN İHBARI...

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE HALSİZ DÜŞEN YABAN KEÇİSİ, BİR EVİN ÖNÜNE SIĞINDI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE GELEN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ, YABAN KEÇİSİNİ TEDAVİ ALTINA ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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