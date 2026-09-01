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Esenyurt cinayetinde yeni gelişme: kayıp genç kızın ölümü itiraf edildi

Polis, Erva Raziye Asar davasında tutuklu Fethi Dağlı’nın, 2022’den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım’ı da öldürdüğünü tespit edip itiraf aldığını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt cinayetinde yeni gelişme: kayıp genç kızın ölümü itiraf edildi

olayın ortaya çıkışı:

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında tedavi için getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım dosyasını yeniden açtı. Yapılan teknik incelemede genç kızın telefonunun en son sinyal verdiği adresin Esenyurt’ta yaşayan Fethi Dağlı’nın evi olduğu tespit edildi. Bu tespit, ekipleri daha önce aynı bölgede bir başka cinayetle ilgisi olduğu belirlenen şüpheliye yönlendirdi.

soruşturmada tespit edilen bağlantılar:

Polis kayıtlarına göre 2024 yılında iş aramak için dışarı çıkan Erva Raziye Asar isimli genç kadının öldürülüp cesedinin parçalara ayrılarak Beylikdüzü’ndeki bir inşaata atıldığı yönündeki bulgularla tutuklu bulunan Fethi Dağlı yeniden sorgulandı. Dağlı’nın ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmada, kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım’ın da Dağlı tarafından öldürüldüğü değerlendirildi ve şüpheli ilave itiraf verdi.

operasyon ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli İstanbul ve Sinop’ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Cezaevinden tutuklu bulunan Dağlı, polisleri Esenyurt’taki adresine götürerek genç kızın gömülü olduğu yeri gösterdi; ekiplerin yaptığı incelemede ceset bulundu. Olay yerinde adli tıp ve kriminal ekiplerinin çalışmaları sürüyor, soruşturma ve adli işlemler devam etmekte.

Esenyurt&#039;ta dehşete düşüren cinayet...4 yıl önce genç kızı öldürüp parçalara ayırmıştı, zanlının...

Esenyurt'ta dehşete düşüren cinayet...4 yıl önce genç kızı öldürüp parçalara ayırmıştı, zanlının yeni cinayeti ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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