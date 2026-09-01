Kaş'ta orman yangını sonrası zarar gören alanlarda hasar tespiti

Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günü Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının ardından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek üzere sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediyeye bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki ön incelemeleri başlattı.

Ekipler özellikle yerleşim alanları ve üretim merkezlerinde gözlem ve görüşmeler yapıyor; amaç, acil yardıma ihtiyaç duyan hane ve üreticileri tespit ederek yönlendirme sağlamaktır. Çalışmalar hem maddi hasarın belirlenmesine hem de sosyal destek gereksinimlerinin saptanmasına odaklanıyor.

Ekiplerin saha çalışması ve öncelikleri:

Saha çalışmaları kapsamında sosyologlar, yangından etkilenen kişilerle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Tarımsal ekipler ise seralar, tarlalar ve bağ-bahçe gibi üretim alanlarında hasar tespitine odaklanıyor. Özellikle ev, sera ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararlar yerinde kayda geçiriliyor ve sıralı olarak müdahale planları hazırlanıyor.

Belediye yetkilileri, tespitlerin titizlikle yapılacağını ve elde edilen bulgulara göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara öncelikli destek sağlanacağını ifade etti. Çalışmalar sırasında zarar tespiti ile eş zamanlı bilgi toplama ve yönlendirme mekanizmaları işletiliyor.

Vatandaş görüşleri ve belediyenin rolü:

Çavdır ve Palamut mahallelerinde yapılan görüşmelerde, yangından etkilenen üreticiler ve aileler durumlarını aktarıyor. Çiftçilik yapan İbrahim Kaldırım, yangının hızlı yayıldığını belirterek, "Yangın çok hızlı gelişti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Allah razı olsun, belediyemiz hemen geldi" dedi. Bu tür geri bildirimler, saha önceliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmaları sürdürme ve zarar gören vatandaşların yanında olma taahhüdünü yineliyor. Sosyologlar ve tarımsal ekiplerin eşgüdümlü çalışmasıyla hem sosyal destek hem de üretimin yeniden başlamasına yönelik adımlar planlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SOSYOLOGLAR İLE TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, YANGINDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.