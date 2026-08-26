Yazın böbrekleri korumanın en basit yolu: susamadan su için

Liv Hospital Vadi İstanbul Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Eymen Gazel, sıcak havalarda artan sıvı kaybının böbrek taşı oluşumu ve buna bağlı ağrılı atakları tetiklediğini belirtiyor. Gazel’e göre yaz döneminde hastanelere böbrek taşı nedeniyle başvuruların artmasının en temel nedeni, yeterince su içilmemesi ve bunun sonucunda idrarın yoğunlaşmasıdır.

Sıvı kaybı taş oluşumunu nasıl kolaylaştırıyor:

Normal koşullarda idrarda taş yapıcı mineraller çözünmüş halde bulunur. Ancak terleme ve yetersiz sıvı alımı idrar miktarını düşürüp yoğunluğunu artırdığında bu maddelerin kristalleşmesi ve zaman içinde taş haline gelmesi kolaylaşıyor. Gazel, farklı ülkelerdeki geniş epidemiyolojik çalışmaların da sıcak dönemlerde böbrek taşı ataklarının arttığını gösterdiğini vurguluyor. Bu nedenle, yazın yalnızca güneş yanığı veya sıcak çarpmasına değil, böbreklerin susuz kalmasına da dikkat etmek gerektiğini söylüyor.

Günde ne kadar su içilmeli ve pratik göstergeler:

Günlük sıvı ihtiyacı kişiye göre değişiyor; kilo, fiziksel aktivite düzeyi, hava sıcaklığı ve terleme miktarı belirleyici faktörler. Buna karşın güncel Avrupa Üroloji Birliği (EAU) kılavuzları taş hastalarında genel hedefin günde yaklaşık 2,5-3 litre sıvı alımı ve bunun sonucunda 24 saatte 2,5 litrenin üzerinde idrar çıkışı olduğunu öneriyor. Gazel, suyun tercih edilmesi gereken temel içecek olduğunu; sıcak havalarda terlemenin arttığı durumlarda alınması gereken sıvı miktarının da buna göre yükselmesi gerektiğini belirtiyor. Pratik bir yöntem olarak hastalara, yalnızca içtikleri litreyi saymak yerine idrarın rengini ve miktarını takip etmelerini öneriyor: açık renkli ve yeterli miktarda idrar genellikle iyi hidrasyon göstergesi oluyor. Ancak kalp veya böbrek yetmezliği gibi sıvı kısıtlaması gerektiren durumlarda hastalar doktorlarının önerilerine uymalıdır.

Kimler daha dikkat etmeli ve nüks riski:

Daha önce taş düşürmüş olanlarda tekrar taş oluşma riski daha yüksek kabul ediliyor. Gazel, tek sefer taş düşürenlerin mutlaka tekrar taş düşüreceğini söylemenin doğru olmadığını; EAU verilerine göre ilk kez taş oluşturanlarda 5 yıllık nüks oranının yaklaşık %26 olduğunu aktarıyor. Tekrarlayan taş hastalarında bu risk belirgin şekilde artıyor; farklı çalışmalarda 5 yıllık tekrarlama riski yaklaşık üçte bir ile %50 arasında bildiriliyor. Bu nedenle geçmişte taş düşürmüş kişilerin özellikle yaz aylarında sıvı alımına ve beslenme alışkanlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Acil değerlendirme gerektiren bulgular:

Böbrek taşı genellikle belin yan tarafında başlayıp kasığa doğru yayılan, dalgalar halinde gelen şiddetli ağrı ile kendini gösterir; bulantı, kusma ve idrarda kan eşlik edebilir. Gazel, ancak her taşın ağrı yapmadığını; böbreğin içinde küçük taşların yıllarca belirti vermeyebileceğini hatırlatıyor. Özellikle şiddetli ağrıya ateş ve titreme eşlik ediyorsa, idrar yapamama varsa, tek böbrekli hastada tıkanıklık düşünülüyorsa ya da genel durum hızla bozuluyorsa durumun acil değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü tıkalı bir böbrekte gelişen enfeksiyon ürolojik açıdan acildir ve yalnızca ağrı kesici verip hastayı evine göndermek uygun değildir; böbreğin drenajının acilen sağlanması gerekebilir.

Tedavi seçenekleri ve cerrahi gerekliliği:

Taş tespit edilen herkesin ameliyat edilmesi gerekli değil. Taşın boyutu, yeri, idrar yolunu tıkayıp tıkamadığı, enfeksiyon varlığı ve hastanın şikâyetleri tedavi kararını belirliyor. Özellikle küçük üreter taşlarının çoğu cerrahi işlem gerektirmeden kendiliğinden düşebiliyor; uygun olgularda ağrı kontrolü ve taşın düşmesine yardımcı ilaçlar kullanılabiliyor. Gerektiğinde taş alınması için günümüzde yaygın olarak uygulanan yöntemler arasında ESWL (vücut dışından şok dalgasıyla taş kırma), üreteroskopi ve lazerle taş kırma ile böbrekteki büyük taşlar için perkütan nefrolitotomi (PCNL) yer alıyor. Dolayısıyla açık ameliyat artık ilk tercih olmaktan çıkmış durumda; birçok hastada doğal idrar yolundan veya küçük kesilerle müdahale edilebiliyor.

Gazel'in pratik önerileri:

Doç. Dr. Gazel sözlerini birkaç temel öneriyle özetliyor: susamayı beklemeyin, özellikle sıcak havalarda düzenli su için; terliyorsanız idrarınızın azaldığını unutmayın, çünkü asıl problem idrarın yoğunlaşmasıdır; tuz ve aşırı hayvansal proteini azaltın, sağlıklı ve dengeli beslenin; daha önce taş düşürdüyseniz tekrar riskini hafife almayın. Gazel, yeterli sıvı alımının taş nüksünü azalttığını gösteren çalışmaların bulunduğunu ve yazın böbrek taşı riskini azaltmanın en ucuz, en kolay ve en etkili adımının hâlâ su içmek olduğunu hatırlatıyor. Şiddetli böğür ağrısı, idrarda kan, ateş-titreme veya idrar yapamama gibi belirtiler olduğunda ise bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini vurguluyor.

DOÇ. DR. EYMEN GAZEL