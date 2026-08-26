Körfez'de Sayarı anısına minikler için dostluk ve futbol şenliği

Körfez'de Sayarı anısına minikler şenliği başladı

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon 24 Ağustos'ta Körfez Esentepe Stadı'nda başladı. Etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında gerçekleştiriliyor ve turnuvaya ilçe genelinde faaliyet gösteren 13 amatör takım katılıyor.

katılımcılar ve program:

Turnuvada yer alan takımlar arasında Körfez Gençlerbirliği, İlimtepe Gençlerbirliği, Körfez Vefaspor, Kirazlıyalıspor, Hereke Yıldızspor, Yeniyalı Barbarosspor, Körfezkentspor, Olimpikspor, Taşköprü Birlikspor, Körfez Esenspor, Herges Spor, Körfez İlçe Birlikspor ve Çamlıtepespor bulunuyor. Karşılaşmalar iki grup halinde oynanıyor ve maçlar boyunca çocukların sportif gelişimi ile kaynaşması öncelikli hedef olarak belirlendi.

format ve anma amacı:

Organizasyonun teması "dostluk ve kaynaşma" olarak açıklandı; turnuva formatı gereği kazanan veya kaybeden belirlenmeyecek, rekabetten ziyade katılım ve gelişim ön plana alınacak. Organizasyonun sonunda katılan tüm takımlara kupa ve madalya takdim edilecek. Karşılaşmalar, 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Şenlikle birlikte kentte uzun yıllar saha görevlisi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) amatör sporlar saha komiseri olarak hizmet veren, geçen Mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alparslan Ersel Sayarı'nın anısı yaşatılıyor. Organizasyon, genç sporcuların buluştuğu bir etkinlik olmasının yanı sıra Sayarı'nın amatör spora katkılarını hatırlatmayı amaçlıyor.

KÖRFEZ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VE MART AYINDA VEFAT EDEN TFF SAHA KOMİSERİ ALPARSLAN ERSEL SAYARI ANISINA 13 AMATÖR TAKIMIN KATILIMIYLA MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ DÜZENLENİYOR.