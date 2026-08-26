Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Körfez'de Sayarı anısına minikler için dostluk ve futbol şenliği

Körfez Belediyesi, 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında TFF saha komiseri Alparslan Ersel Sayarı anısına 13 takımın katıldığı minikler şenliği düzenliyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Körfez'de Sayarı anısına minikler için dostluk ve futbol şenliği

Körfez'de Sayarı anısına minikler şenliği başladı

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon 24 Ağustos'ta Körfez Esentepe Stadı'nda başladı. Etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında gerçekleştiriliyor ve turnuvaya ilçe genelinde faaliyet gösteren 13 amatör takım katılıyor.

katılımcılar ve program:

Turnuvada yer alan takımlar arasında Körfez Gençlerbirliği, İlimtepe Gençlerbirliği, Körfez Vefaspor, Kirazlıyalıspor, Hereke Yıldızspor, Yeniyalı Barbarosspor, Körfezkentspor, Olimpikspor, Taşköprü Birlikspor, Körfez Esenspor, Herges Spor, Körfez İlçe Birlikspor ve Çamlıtepespor bulunuyor. Karşılaşmalar iki grup halinde oynanıyor ve maçlar boyunca çocukların sportif gelişimi ile kaynaşması öncelikli hedef olarak belirlendi.

format ve anma amacı:

Organizasyonun teması "dostluk ve kaynaşma" olarak açıklandı; turnuva formatı gereği kazanan veya kaybeden belirlenmeyecek, rekabetten ziyade katılım ve gelişim ön plana alınacak. Organizasyonun sonunda katılan tüm takımlara kupa ve madalya takdim edilecek. Karşılaşmalar, 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Şenlikle birlikte kentte uzun yıllar saha görevlisi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) amatör sporlar saha komiseri olarak hizmet veren, geçen Mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alparslan Ersel Sayarı'nın anısı yaşatılıyor. Organizasyon, genç sporcuların buluştuğu bir etkinlik olmasının yanı sıra Sayarı'nın amatör spora katkılarını hatırlatmayı amaçlıyor.

KÖRFEZ&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VE MART AYINDA VEFAT EDEN TFF SAHA...

KÖRFEZ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VE MART AYINDA VEFAT EDEN TFF SAHA KOMİSERİ ALPARSLAN ERSEL SAYARI ANISINA 13 AMATÖR TAKIMIN KATILIMIYLA MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ DÜZENLENİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altyapıdan dostluğa: 2. spor okulları olimpiyatları Konya'da başladı
images

Somaspor forvet hattına Zeki Mert Saki'yi dahil etti
images

İstanbul'da küresel yeteneklerin sınandığı BWB Next Up kampı başladı
images

Muğlaspor'un kaleye genç dinamizmi: Batıhan Gebecioğlu resmen kadroya katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta ayçiçeği atağı: üretim bir yılda yüzde 109 yükseldi

Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı

Kırsal mahalle yollarında tarsus belediyesi'nden kapsamlı onarım atağı

Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti