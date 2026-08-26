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Kaynaşlı grup yolunda heyelan sonrası güvenlik odaklı yenileme tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı'da heyelan bölgesindeki stabilizasyon ve asfalt çalışmalarını tamamladı; grup yolunda ulaşım güvenliği artırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaynaşlı grup yolunda heyelan sonrası güvenlik odaklı yenileme tamamlandı

Kaynaşlı grup yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesinde Bıçkıyanı, Hacıazizler, Yeniyurt ve Altunköy köylerini birbirine bağlayan grup yolunda yürütülen çalışmaları tamamladı. Heyelan nedeniyle zarar gören bölümde yapılan müdahaleler sonucu yol yeniden hizmete açıldı.

Uygulanan müdahaleler:

Öncelikle heyelanın meydana geldiği alanda stabilizasyon çalışmaları yapılarak zeminin güçlendirilmesi sağlandı. Ardından gerçekleştirilen asfalt serimi ile yol yüzeyi yenilendi; bu müdahaleler sayesinde ulaşım güvenliği ve sürüş konforunda belirgin bir iyileşme sağlandı.

Yerel hizmet programı ve hedefleri:

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini planlanan program doğrultusunda sürdürüyor. Özellikle heyelan ve yol güvenliği açısından risk oluşturan bölgelerde öncelikli müdahaleler gerçekleştiriliyor ve vatandaşların daha güvenli ulaşım yapması hedefleniyor.

Tamamlanan çalışmalar, bölge halkının günlük ulaşımındaki aksaklıkları azaltmayı ve olası riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Benzer riskli noktalarda da müdahalelerin devam etmesiyle bölge yollarında uzun vadeli güvenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI BIÇKIYANI, HACIAZİZLER, YENİYURT VE ALTUNKÖY...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI BIÇKIYANI, HACIAZİZLER, YENİYURT VE ALTUNKÖY KÖYLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GRUP YOLUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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