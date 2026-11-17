Adana sanayisinde Tayvan ortaklığıyla dijital dönüşüm hamlesi

Adana Sanayi Kampüsü ile Tayvan merkezli China Productivity Center (CPC) arasında akıllı üretim, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarını kapsayan bir iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Görüşmeler, Adana Sanayi Odası (ADASO) bünyesindeki Adana Model Fabrika çatısı altında gerçekleşti ve kapsamlı teknik paylaşım etkinliklerini içerdi.

saha incelemeleri ve teknik odaklar:

9-14 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gelen uzman heyet, Henry Tseng başkanlığında Adana Model Fabrika'yı ziyaret ederek beş gün boyunca teknik bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesinden Veli Özel de katıldı. Heyet, Adana Model Fabrika bünyesindeki pnömatik silindir üretim hattını yerinde inceledi ve kurumsal kaynak planlama (ERP), üretim yürütme sistemleri (MES), nesnelerin interneti (IoT), robotik teknolojiler, makine görmesi ve dijital ikiz uygulamaları gibi teknolojik çözümler hakkında detaylı sunum ve uygulama örnekleri gördü.

sanayi ziyaretleri ve mutabakatın kapsamı:

Program kapsamında heyet, Adana'da faaliyet gösteren üç sanayi işletmesini ziyaret ederek dijitalleşme teknolojilerinin üretim süreçlerindeki uygulamalarını gözlemledi. Teknik görüşmelerde KOBİ'lerin yalın üretim yetkinlikleri, dijital olgunluk değerlendirmeleri, dijital dönüşüm danışmanlığı modelleri, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konuları ele alındı. Dönemin sonunda Adana Model Fabrika ile CPC bünyesindeki APO Akıllı Üretim Mükemmeliyet Merkezi arasında KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve yapay zeka uygulamalarını kapsayan bir iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

hedefler ve yetkili açıklamaları:

Mutabakat kapsamında KOBİ'lere yönelik dijital dönüşüm danışmanlık modellerinin geliştirilmesi, eğitici eğitimlerin düzenlenmesi, eğitim müfredatlarının hazırlanması ile enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının izlenmesi konularında ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor. Adana Sanayi Kampüsü ve Çukurova Teknokent Genel Müdürü Bora Kocaman, iş birliğinin Adana sanayisinin dijital dönüşümü için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, uluslararası uzmanlık ve uygulama deneyimini yerel sanayiye taşıyarak KOBİ'lere katma değer sağlayacaklarını belirtti. Henry Tseng ise Adana Model Fabrika'nın hem eğitim hem uygulama imkânlarıyla güçlü bir altyapı sunduğunu, Tayvan'ın çip ve yarı iletken alanındaki deneyimini dijital dönüşüm uygulamalarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Taraflar, elde edilecek bilgi birikiminin yalnızca Adana ile sınırlı kalmayıp Türkiye genelindeki KOBİ ve model fabrikaların kullanımına sunulması ve uygulamaya dayalı, ölçülebilir sonuçlar üreten danışmanlık modellerinin geliştirilmesi yönünde çalışacaklarını açıkladı.

ADANA SANAYİ KAMPÜSÜ İLE TAYVAN MERKEZLİ CHİNA PRODUCTİVİTY CENTER (CPC) ARASINDA AKILLI ÜRETİM, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKÂ ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI.