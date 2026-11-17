Mekap'ın 2027 stratejisi:

Trabzon merkezli üretici Mekap, 2027 hedefleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini genişletmeyi ve ihracat payını yükseltmeyi önceliklendirdi. Firmanın mevcut üretim ve tasarım birikimi, yeni dönemde farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeniden şekilleniyor; özellikle tarım, hayvancılık ve zorlu dış mekan kullanım koşulları dikkate alınıyor.

Şirketin stratejisinde, klasik iş güvenliği ayakkabılarının yanında farklı kullanım senaryolarına uygun ayakkabı ve çizme grupları geliştirmek ve bu ürünleri hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda daha geniş bir kitleye ulaştırmak yer alıyor. Bu yaklaşım, hem pazar risklerini dağıtmayı hem de yeni gelir kaynakları yaratmayı hedefliyor.

Yeni pazarlar ve fuar faaliyetleri:

İhracat ağını genişletme çabalarının somut adımları arasında uluslararası organizasyonlara katılım bulunuyor. Firma, 10-13 Kasım tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen sektörel fuarda, tarım ve hayvancılık alanındaki iş ortaklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte sergilenen Anka Pro Boots markalı çizme ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik çözümler arasında öne çıktı.

Mekap, bu tür fuar ve etkinlikleri yeni ticari bağlantılar kurmak ve farklı pazarların taleplerini yerinde gözlemleyerek ürün portföyünü şekillendirmek için bir araç olarak kullanmayı sürdürecek. Firma, ihracat yapılan ülke ve bölge sayısını artırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir üretim ve Ar-Ge önceliği:

2027 yol haritasında yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim süreçleri de önemli bir yer tutuyor. Mekap, ürün çeşitlendirirken aynı zamanda üretim süreçlerini geliştirerek çevresel etkileri azaltmayı ve maliyet etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Ar-Ge çalışmaları, özellikle zorlu dış mekan şartlarına dayanıklı, hareket kabiliyeti yüksek ürünlerin tasarımına odaklanıyor.

Bu kapsamda firma, mevcut teknolojik ve tasarım deneyimini kullanarak sektörler arası uyarlanabilir ürünler geliştirmeye devam edecek. Hem yurt içi pazardaki varlığını güçlendirmek hem de uluslararası pazarlardaki müşteri tabanını genişletmek Mekap'ın önümüzdeki dönemdeki ana hedefleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABISI ÜRETİCİLERİNDEN MEKAP, 2027 STRATEJİK HEDEFLERİ KAPSAMINDA ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETMEYE VE İHRACAT FAALİYETLERİNİ ARTIRMAYA ODAKLANDI. ŞİRKET, MEVCUT ÜRETİM VE TASARIM DENEYİMİNİ FARKLI SEKTÖRLERE TAŞIYARAK YURT İÇİ VE ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ FAALİYET ALANINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR.