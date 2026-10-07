Adana trafiğinde gece kazası: dönüş yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana trafiğinde gece kazası

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan kazada, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası bölgeyi yasa boğdu. Olay, 6 Ekim Salı günü saat 19.35 sularında Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

Kazanın oluşu:

Edinilen bilgilere göre, Gökay Yenilmez (19) yönetimindeki motosiklet caddede dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen H.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İnceleme ve gözaltı:

Sahanın ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, Yenilmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü H.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyet birimleri kazayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Olay yerinde alınan tutanaklar ve görgü beyanları çerçevesinde trafik ekipleri delil topluyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, olayın kesin nedeninin otopsi ve polis incelemesinin ardından netleşeceğini bildirdi.

ADANA’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 19 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖKAY YENİLMEZ HAYATINI KAYBETTİ.