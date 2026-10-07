Astronotlar Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklarla umudu ve bilimi paylaştı

Astronotlar önce çocuklarla buluştu, sonra araştırma merkezini gezdi

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya gelen 11 astronot, önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde kanser tedavisi gören çocuklarla buluştu; ardından üniversitenin İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'ni gezdi. Programda Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever ile birlikte Nora Almatrooshi, Hazzaa Almansoori, Reinhold Ewald, Tibor Kapu, Julie Payette, Sian Proctor, Sawosz Uznaski-Winiewski, Frank Viehboch ve Soyeon Yi yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından karşılanan konuklar, üniversite yöneticileri, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerle bir arada programı sürdürdü. Astronotlar, hem çocuklarla kurdukları temas hem de sağlık araştırmalarına gösterdikleri ilgiyle etkinliği duygusal ve bilimsel boyutlarıyla anlamlandırdı.

ziyaretin tıp ve araştırma boyutu:

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan ziyaretlerin merkezinde, Türkiye'nin kanser tedavisinde ve araştırmalarında öne çıkan birimlerden biri olan İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi yer aldı. Rektör Özkan, merkezde yürütülen çalışmaların önemine işaret ederek üniversitenin nakil başarılarından hücresel tedavilere ve uzay tıbbına uzanan vizyonunu vurguladı.

Üniversite bünyesindeki yeni kurulan Hücresel Tedavi Merkezi ve CAR-T gibi yenilikçi yöntemler, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin kansere karşı yeniden programlanmasıyla tedavi yaklaşımlarında köklü bir dönüşüm vadediyor. Rektör Özkan bu alandaki ilerlemeleri, ameliyathaneden laboratuvara; oradan da bir gün uzaya uzanabilecek bir zincirin parçası olarak tanımladı.

uzay çalışmalarının tıp ile kesişimi:

Rektör Özkan konuşmasında, uzay araştırmalarının insanlıktan kaçış değil insanlığın kendisini keşfi olduğunu belirtti ve mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Mikro yerçekiminde kemik yoğunluğunda aylık yüzde 1-2 arasında kayıplar gözlemlenebildiğini söyleyen Özkan, bu tür gözlemlerin Dünya'daki osteoporoz ve yaşlanma süreçlerini anlamaya katkı sağladığını anlattı.

Ayrıca uzaktaki görevler için akıllı tıbbi sistemler, uzaktan uzman desteği ve robotik cerrahi gibi teknolojilerin önemine değinildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda simüle edilen robotik cerrahi uygulamalarının, ileride afet bölgeleri veya sağlık hizmetine uzak topluluklarda uzman bakımı erişilebilir kılabileceği not edildi. Mikro yerçekiminde yapılan biyobaskı çalışmalarının da nakil amaçlı doku ve organ üretimine katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Rektör Özkan, yüz nakli, rahim nakli ve kol nakli gibi başarıların sadece cerrahi dönüm noktaları olmadığını; bilim, teknoloji, cesaret ve şefkatin birleşimiyle insanlara kimlik, annelik ve onur gibi kazanımlar sağlandığını ifade etti.

astronotların mesajları ve üniversite buluşması:

Program kapsamında konuşma yapan Tuğgeneral Alper Gezeravcı, çocuklarla yapılan buluşmanın kendilerini derinden etkilediğini belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde Rektör Özkan'ın öncülüğünü vurguladı. Gezeravcı ayrıca 6-12 Ekim tarihleri arasında Antalya'da icra edilen kongrenin, Milli Uzay Programı bağlamında Türkiye'nin uzay alanındaki kararlılığının bir yansıması olduğunu söyledi.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında attığı adımların gençlerin hayallerini besleyeceğini, devletin güçlü iradesiyle yürütülen programların çocukların umutlarına ipotek koymayacağını belirtti. Etkinlik, astronotların öğrencilere deneyim aktarması, soru-cevap oturumu, Rektör Özkan'ın hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Bu ziyaret ve buluşmalar, üniversitenin sağlık araştırmaları ile uzay bilimleri arasındaki köprüyü güçlendirme çabasını ve öğrencilerle toplumsal etkileşimin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE 11 ASTRONOT, ÖNCE KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE ORTAK OLARAK ONLARA MORAL VERDİ, ARDINDAN KANSERLE MÜCADELEDE YENİ NESİL TEDAVİLERİN GELİŞTİRİLDİĞİ İLERİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ.