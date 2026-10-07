Kervansaray kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı: iki yaralı

Kervansaray kavşağında kaza

Edinilen bilgilere göre kaza, Kervansaray Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 34 RCZ 951 plakalı motosiklet ile 46 F 5535 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

İhbarın ardından olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme çalışması:

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylar ve yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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