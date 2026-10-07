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Besni çevre yolunda yaya çarpması: Kurşunlu Camii önünde can kaybı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kurşunlu Camii mevkiinde, 06 DRL 881 plakalı otomobilin çarptığı Şenol Sönmez (40) hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni çevre yolunda yaya çarpması: Kurşunlu Camii önünde can kaybı

Besni çevre yolunda yaya çarpması: Kurşunlu Camii önünde can kaybı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Camii mevkiinde gerçekleşti.

İddiaya göre ana yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Şenol Sönmez (40)'e, sürücüsü B.Y. olan 06 DRL 881 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Saha ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan yakınları acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi ve çevrede gerginlik yaşandı.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ADIYAMAN&#039;IN BESNİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

ADIYAMAN'IN BESNİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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