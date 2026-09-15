Adana'da dört yıllık sessizliğin sonu: 11 yaşındaki Ayşegül yeniden duymaya başladı

Ayşegül'ün hikayesi:

Adana'da doğuştan işitme engelli 11 yaşındaki Ayşegül Şiş, 5 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı geçirdi. Ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra oyun oynarken cihazı kırıldı; aile maddi imkansızlıklar nedeniyle cihazı yenileyemeyince Ayşegül dört yıl süreyle işitme desteği olmadan yaşamak zorunda kaldı.

aile ve yaşanan zorluklar:

Çiftin çocuklarından ikisi doğuştan işitme engelli doğdu. Baba Abdullah (35) iki yıl önce bir motosiklet kazası geçirip yaralanınca çalışamaz hale geldi ve ailenin gelir kaynağı azaldı. Ev kirasını ödeyemeyen aile, Yunus Emre Mahallesi'ndeki kayınbabanın evine taşındı. Bu koşullar, biyonik kulağın yaklaşık 220 bin lira olarak belirtilen maliyetinin karşılanmasını imkânsız kıldı.