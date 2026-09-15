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Adana'da dört yıllık sessizliğin sonu: 11 yaşındaki Ayşegül yeniden duymaya başladı

11 yaşındaki Ayşegül Şiş'in kırılan biyonik kulağı, masrafını üstlenen Yüreğir Kaymakamlığı tarafından sağlandı; dört yıl sonra yeniden duymaya başladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Adana'da dört yıllık sessizliğin sonu: 11 yaşındaki Ayşegül yeniden duymaya başladı

Ayşegül'ün hikayesi:

Adana'da doğuştan işitme engelli 11 yaşındaki Ayşegül Şiş, 5 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı geçirdi. Ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra oyun oynarken cihazı kırıldı; aile maddi imkansızlıklar nedeniyle cihazı yenileyemeyince Ayşegül dört yıl süreyle işitme desteği olmadan yaşamak zorunda kaldı.

aile ve yaşanan zorluklar:

Çiftin çocuklarından ikisi doğuştan işitme engelli doğdu. Baba Abdullah (35) iki yıl önce bir motosiklet kazası geçirip yaralanınca çalışamaz hale geldi ve ailenin gelir kaynağı azaldı. Ev kirasını ödeyemeyen aile, Yunus Emre Mahallesi'ndeki kayınbabanın evine taşındı. Bu koşullar, biyonik kulağın yaklaşık 220 bin lira olarak belirtilen maliyetinin karşılanmasını imkânsız kıldı.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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