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Gölbaşı'nda Mogan Gölü ile şehir içinde tekne keyfi

Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde Gölbaşı Belediyesi'nin haftanın 7 günü düzenlediği yarım saatlik tekne turları, gün batımında yoğun ilgi çekiyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gölbaşı'nda Mogan Gölü ile şehir içinde tekne keyfi

Gölbaşı'nda su üzerinde kısa bir kaçamak

Başkentte deniz olmasa da Mogan Gölü, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tekne turlarıyla kentlilere su ve manzara deneyimi sunuyor. Haftanın 7 günü düzenlenen turlar, şehir merkezinden fazla uzaklaşmadan doğa ve gün batımı keyfi sağlıyor. Tur süresi genellikle yarım saat olup, rota gölün yaklaşık yarısını kapsıyor.

Turların işleyişi ve katılım:

Gölbaşı Belediyesi tesislerinde yürütülen organizasyonun sorumlularından İşletme Tesis Müdürü Yasin Çelik, tekne turlarının 2013 yılından beri devam ettiğini belirtiyor. Çelik, yaz aylarında yoğun talep olduğunu, kışın ise katılımın azaldığını ifade ediyor. Ortalama günlük yolcu sayıları hafta içi 500–600, hafta sonu ise 900–1.000 aralığında gerçekleşiyor. Ücretlendirme ise kişi başı 100 lira; 0–7 yaş arası çocuklar ile şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar ücretsiz olarak hizmetten yararlanabiliyor.

Ziyaretçi deneyimleri ve güzergâh:

Göktürk Teknesi Kaptanı Birkan Doğruer, turların Gölbaşı Mogan Parkı sınırlarında, yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda gerçekleştirildiğini ve memnuniyet oranının yüksek olduğunu vurguluyor. Doğruer, gecelerin ayrı bir atmosfer sunduğunu, ziyaretçilerin özellikle gün batımı seanslarında yoğunluk yarattığını aktarıyor. Katılımcılardan Ümit Altun ise deneyimi şöyle özetliyor: 'Ankara’da deniz yok ama tekne turumuz var; ailemle geldim, gayet güzeldi, herkese tavsiye ederim.'

Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği tekne turları, hem günlük kısa bir mola arayanlar hem de gün batımında fotoğraf ve manzara arayanlar için alternatif bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Rezervasyon ve seans bilgileri belediye duyuruları üzerinden takip edilebiliyor.

ANKARA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ MOGAN GÖLÜ’NDE DÜZENLENEN TEKNE TURLARI, BAŞKENTLİLERE DENİZ...

ANKARA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ MOGAN GÖLÜ’NDE DÜZENLENEN TEKNE TURLARI, BAŞKENTLİLERE DENİZ KEYFİNİ ARATMAYAN BİR DENEYİM SUNARKEN, ÖZELLİKLE GÜN BATIMINDA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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