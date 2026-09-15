Kartepe'de yollar yenileniyor: mahalle mahalle ulaşım konforu artırılıyor

Çalışmaların kapsamı:

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım konforunu ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla belirlenen program doğrultusunda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, altyapısı tamamlanan noktalarda sıcak asfalt serimi, asfalt yama, parke taşı döşeme, beton kaldırım ve yol bakım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Mahallelerdeki uygulamalar:

Çalışmaların ilk adreslerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Genç Sokak, zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfaltla yenilenerek yol yüzeyi modern hale getirildi. Bu müdahale, hem sürüş konforunu hem de sokak görünümünü iyileştirdi.

İbrikdere Mahallesinde ekipler 2. ve 23. sokaklarda zemin hazırlıklarını tamamladıktan sonra asfalt serimini gerçekleştirerek ulaşım kalitesini artırdı. Bu tür kısa süreli ama yoğun müdahaleler, mahalle içi erişim ve bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Asfalt programının bir diğer adresi Sarımeşe Mahallesi oldu; Ege Sokak saha çalışmalarının ardından yenilenerek daha düzenli ve güvenli bir görünüm kazandı. Yapılan işler, yalnızca yüzey yenileme ile sınırlı kalmayıp kaldırım ve parke düzenlemeleriyle yaya güvenliğini de hedefliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların mahalle mahalle planlandığını ve altyapı tamamlanan alanlarda öncelikli olarak üstyapı işlerine başlanacağını belirtiyor. Programın devamında benzer uygulamaların diğer mahallelerde de süreceği bildirildi.

KARTEPE'DE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL STANDARTLARINI YÜKSELTMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI MAHALLE MAHALLE DEVAM EDİYOR.