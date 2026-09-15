Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1448 +0,01%
Bist 13.986,16 -1,75%
Altın Gram 6.750,61 -0,80%
EUR/USD 1,1538 -0,16%
Brent Petrol 101,81 +0,81%
--°

Kartepe'de yollar yenileniyor: mahalle mahalle ulaşım konforu artırılıyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet, İbrikdere ve Sarımeşe mahallerinde sıcak asfalt, yama ve parke işleri yürütüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kartepe'de yollar yenileniyor: mahalle mahalle ulaşım konforu artırılıyor

Çalışmaların kapsamı:

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım konforunu ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla belirlenen program doğrultusunda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, altyapısı tamamlanan noktalarda sıcak asfalt serimi, asfalt yama, parke taşı döşeme, beton kaldırım ve yol bakım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Mahallelerdeki uygulamalar:

Çalışmaların ilk adreslerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Genç Sokak, zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfaltla yenilenerek yol yüzeyi modern hale getirildi. Bu müdahale, hem sürüş konforunu hem de sokak görünümünü iyileştirdi.

İbrikdere Mahallesinde ekipler 2. ve 23. sokaklarda zemin hazırlıklarını tamamladıktan sonra asfalt serimini gerçekleştirerek ulaşım kalitesini artırdı. Bu tür kısa süreli ama yoğun müdahaleler, mahalle içi erişim ve bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Asfalt programının bir diğer adresi Sarımeşe Mahallesi oldu; Ege Sokak saha çalışmalarının ardından yenilenerek daha düzenli ve güvenli bir görünüm kazandı. Yapılan işler, yalnızca yüzey yenileme ile sınırlı kalmayıp kaldırım ve parke düzenlemeleriyle yaya güvenliğini de hedefliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların mahalle mahalle planlandığını ve altyapı tamamlanan alanlarda öncelikli olarak üstyapı işlerine başlanacağını belirtiyor. Programın devamında benzer uygulamaların diğer mahallelerde de süreceği bildirildi.

KARTEPE&#039;DE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL STANDARTLARINI YÜKSELTMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI...

KARTEPE'DE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL STANDARTLARINI YÜKSELTMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI MAHALLE MAHALLE DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı
images

Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu
images

Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada
images

Pendik'te gökyüzüne umut: uçurtmalar Gazze çocuklarına adandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

Gazi MTAL atölyesi günlük 10 ton üretimle öğrencileri uygulamaya hazırlıyor

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi