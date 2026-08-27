Adana'da rüşvet cezalarının ardından halkın tepkisi

Adana'da tepkiler yükseliyor:

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında açıklanan kararlar, Adana'da geniş yankı uyandırdı. Mahkeme heyetinin hükmüyle görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına verilen cezalar kentte tartışma konusu oldu; vatandaşlar hem hukuki süreci hem de kent hizmetlerinin geleceğini konuşuyor.

mahkeme kararları ve verilen cezalar:

Kararda, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında 'rüşvet alma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile birlikte 3 yıl 1 ay 15 gün memuriyetten yasaklama kararı verildi. Görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise 'rüşvet alma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına ve 4 yıl 2 ay memuriyetten yasaklama kararıyla karşılaştı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında da 'rüşvet alma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 2 yıl 11 ay memuriyetten yasaklama kararı verildi.

vatandaşların değerlendirmeleri:

Adanalılar, kararların kent imajına ve günlük hizmetlere etkisini kaygıyla değerlendiriyor. Cem Tutan, 'Adana gibi bir şehrin rüşvetle gündeme gelmesini hoş karşılamadım. Festival ve karnavallarıyla öne çıkan ve turist çeken bir şehrin bu şekilde yönetilmesi hoş değil. Rüşvet almak kimseye yakışmaz ancak Adanalı birine hiç yakışmaz. Çünkü Adana insanı merttir, cömerttir. Adana gibi kebabıyla, festivaliyle ünlü bir şehrin böyle bir şeyle gündeme gelmesi hoş olmadı. Turizm açısından insanlar uzaklaşabilir. Rüşvet alan cezasını çeker' dedi.

Can Çiçek, 'Adana’nın imajı açısından çok kötü. Rüşvet suçu Adana’yı yöneten biri için çok kötü. 3 tane belediye başkanı rüşvetten ceza aldı' ifadelerini kullandı.

Ömer Koç da tepkisini, 'Deliller varsa, suçluysa yatsın. Adanalı olarak hizmet görmüyoruz. Evimin önündeyim pislik götürüyor her yeri. Belediyeler kalkmalı. İmardan her şeyden rüşvet istiyorlar. Adana’nın böyle şeylerle gündeme gelmesi hoş değil. Adana gibi güzel bir şehirde sürekli karnavallar, etkinlikler yapılıyor. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Biz Adana’nın daha güzel şeylerle gündeme gelmesini beklerdik. Ülke sürekli rüşvetlerle gündeme geliyor' sözleriyle dile getirdi.

Can Okat ise uzun süredir hizmet eksikliğinden şikayet ederek, 'Adana yıllardır öksüz bir şehir. Çok sıcak bir şehir ancak hep öksüz kaldı. Özellikle son 1 yıldır Adana’ya hiçbir hizmet yapılmıyor. Seyhan çöpten geçilmiyor. Şu an Adana’ya hiçbir şey yapılmıyor' dedi.

Genel kanaat, yargı sürecinin sonucu ne olursa olsun kent yönetimine ilişkin güven ve Adana'nın turizm ile etkinlikler üzerinden kurduğu imaj açısından önemli etkileri olduğuna işaret ediyor. Vatandaşların ortak talebi, hukuki süreçlerin şeffaf tamamlanması ve belediye hizmetlerinde aksamaların giderilmesi yönünde.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA MAHKEMENİN "RÜŞVET" SUÇUNDAN 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERDİĞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR’A(SAĞDA) ADANA HALKI TEPKİ GÖSTEREREK, "RÜŞEVET ALAN CEZASINI ÇEKER" DEDİ.