Oto kaplamada sekreterlikten Türkiye birinciliğine: Sevgi Köse'nin yükselişi

Gaziantep'ten sektöre kadın eli: sekreterlikten atölye sahibliğine

Gaziantep'te 26 yaşındaki Sevgi Köse, yaklaşık 6 yıl önce araç bakımı ve kaplama sektörüne sekreter olarak adım attı. Zamanla ustalara yardım ederek işi öğrenen Köse, çeşitli eğitimlere katılıp becerilerini geliştirdi ve kısa sürede mesleğin inceliklerini kavrayarak kendi iş yerini açtı. İlk yıllarda hem erkeklerden hem de kadınlardan gelen çekincelere rağmen işi tutkuyla sürdürdü ve müşterilerin güvenini kazanarak sektörde kalıcı bir yer edindi.

uzmanlık alanları ve hizmet ağı:

Atölyesinde araç bakımı, araç boyası, göçük onarımı, kaporta boya, PPF kaplama, cam filmi, araç renk değişimi, sigara yanık tamiri ve araç içi revizyon gibi birçok alanda hizmet veriliyor. Köse, işini özenle yapmanın ve detaylara gösterilen dikkatin müşteri bağlılığını artırdığını vurguluyor. Müşteriler yaptıkları işin kalitesini ve dürüstlüğünü gördükçe araçlarını tereddüt etmeden bırakıyorlar.

Eğitim ve yarışma başarısı:

Sevgi Köse, 2025 yılında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi oldu. Bu başarı, onun mesleki yetkinliğini ve sektördeki görünürlüğünü artırdı; ardından atölyesine gelen birçok kişi profesyonel eğitim almak istedi. Köse, birincilik sonrası gelen öğrencilerle 1-2 ay süren uygulamalı eğitimler gerçekleştirdiklerini ve sertifikalandırma süreciyle Türkiye’nin çeşitli illerine usta yetiştirdiklerini aktarıyor.

Genç girişimci, oto kaplamanın zorlu ve dikkat gerektiren bir meslek olduğunu, ancak kadınların bu tür işlerde detaylara verdikleri önem sayesinde başarılı olabileceklerini belirtiyor. Kendi deneyimini örnek gösteren Köse, işin cinsiyetle sınırlı olmadığını ve tutkuyla yapılan her işte başarıya ulaşılabileceğini söylüyor.

Toplumsal bariyerlerin aşılması konusunda da sözleri olan Köse, işe başladığı dönemde kabul görmeme gibi zorluklarla karşılaştığını, ancak istikrarlı çalışma ve kalite sayesinde bu bariyerleri aştığını ifade ediyor. İnsanların ilk etapta tereddüt ederek yaklaşsa da yapılan işin kalitesi ve dürüst yaklaşımın zaman içinde güveni tesis ettiğini belirtiyor.

Sevgi Köse, sektörde daha fazla kadının yer almasını savunuyor ve bu alandaki genç kadınlara hem mesleki eğitim hem de uygulamalı deneyim kazanma çağrısı yapıyor. Kendi atölyesinde eğitim alanların sektör için yeni ustalar olarak yurdun çeşitli noktalarına dağıldığını söyleyerek yetiştirdiği ustalardan söz ediyor.

Sonuç olarak, Gaziantep merkezli bu örnek, oto kaplama ve araç bakım sektöründe cinsiyet rolleriyle ilgili algıların değişebileceğini; eğitim, sabır ve iş kalitesiyle kadınların da bu alanda öne çıkabileceğini gösteriyor.

GAZİANTEP'TE KADIN PERSONELİN AZ OLDUĞU OTO KAPLAMA VE ARAÇ BAKIM SEKTÖRÜNDE SEKRETER OLARAK İŞE BAŞLAYAN SEVGİ KÖSE, "YAPAMAZSIN" DİYENLERE İNAT KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU.