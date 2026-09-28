Adana'da şiddetli yağış yol çöktürdü: belediye otobüsü çukura saplandı

Adana'da belediye otobüsü çukura düştü:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası yolda oluşan çukur, seyir halindeki bir belediye otobüsünün dengesini bozarak aracın çukura düşmesine neden oldu. Olay kısa süre içinde yetkililere bildirildi.

olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, yağışın yarattığı zemin çökmesi sonucu meydana gelen boşluk otobüsün bir kısmını içine çekti. Sürücünün ve yolcuların yaralanmaması dikkati çekerken, araç hareket edemez hale geldi.

müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu otobüs düştüğü çukurdan çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi; ancak otobüste maddi hasar meydana geldi. Bu tür vakalar, yol ve altyapı bakımının önemini yeniden gündeme getiriyor.

ADANA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI OLUŞAN ÇUKURA DÜŞEN BELEDİYE OTOBÜSÜ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN ÇIKARILDI.