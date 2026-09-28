Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6931 -0,09%
Bist 12.596,40 -2,35%
Altın Gram 6.533,09 -3,99%
EUR/USD 1,1368 -0,23%
Brent Petrol 99,99 +2,62%
--°

Karşıyaka'da hayal kırıklığı: ligde galibiyet yok, teknik direktör istifa etti

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 4 haftada galibiyet alamadı; 2 beraberlik, 2 mağlubiyetin ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür istifa etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Karşıyaka'da hayal kırıklığı: ligde galibiyet yok, teknik direktör istifa etti

sezona kötü başlangıç:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, beklenen çıkışı sağlayamadan sezona başladı. Geride kalan ilk dört haftada yeşil-kırmızılılar galibiyet elde edemedi, bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet kaydedildi. Takım, ligin üst sıraları için gösterilen beklentilerin uzağında kalarak ligde alt sıralardan kurtulamadı.

teknik direktör istifası:

Alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür görevinden istifa etti. Yönetimin kısa süre içinde yeni bir teknik adam belirlemek için harekete geçtiği, geçiş sürecinde takımın saha içi performansını toparlamaya yönelik adımlar atılacağı bildirildi.

geçmişle benzer tablo ve gelecek sınavı:

Karşıyaka, son yıllarda benzer bir başlangıcı daha yaşamıştı; takım, 2021-2022 sezonunda da ilk dört haftayı galibiyetsiz geçirmiş, o dönemde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetmişti. Bu sezonki olumsuz seriye son vermek için yeşil-kırmızılılar hafta sonu deplasmanda Kepezspor karşısında galibiyet arayacak. Kulübün yönetimi ve teknik ekip, kısa vadede sonucu alacak çözüm yolları bulmaya çalışırken taraftar ve camianın sabrı da sınanıyor.

KARŞIYAKA’DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

KARŞIYAKA’DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu
images

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım
images

Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon
images

Muğla'dan Pekin'e: Continental takım kürsü umutlarını canlı tutuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi