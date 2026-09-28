Karşıyaka'da hayal kırıklığı: ligde galibiyet yok, teknik direktör istifa etti

sezona kötü başlangıç:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, beklenen çıkışı sağlayamadan sezona başladı. Geride kalan ilk dört haftada yeşil-kırmızılılar galibiyet elde edemedi, bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet kaydedildi. Takım, ligin üst sıraları için gösterilen beklentilerin uzağında kalarak ligde alt sıralardan kurtulamadı.

teknik direktör istifası:

Alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür görevinden istifa etti. Yönetimin kısa süre içinde yeni bir teknik adam belirlemek için harekete geçtiği, geçiş sürecinde takımın saha içi performansını toparlamaya yönelik adımlar atılacağı bildirildi.

geçmişle benzer tablo ve gelecek sınavı:

Karşıyaka, son yıllarda benzer bir başlangıcı daha yaşamıştı; takım, 2021-2022 sezonunda da ilk dört haftayı galibiyetsiz geçirmiş, o dönemde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetmişti. Bu sezonki olumsuz seriye son vermek için yeşil-kırmızılılar hafta sonu deplasmanda Kepezspor karşısında galibiyet arayacak. Kulübün yönetimi ve teknik ekip, kısa vadede sonucu alacak çözüm yolları bulmaya çalışırken taraftar ve camianın sabrı da sınanıyor.

KARŞIYAKA’DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ