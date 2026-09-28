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Muğla'da jandarma operasyonlarında bir haftada 21 tutuklama

Muğla İl Jandarma'nın 21-27 Eylül tarihli denetimlerinde 96 aranan şahıs yakalandı; adli süreçte toplam 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muğla'da jandarma operasyonlarında bir haftada 21 tutuklama

Muğla'da jandarma operasyonlarında bir haftada 21 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Eylül tarihleri arasında kapsamlı denetimler ve devriyeler yürüterek bölgedeki asayişi güçlendirdi. Yapılan çalışmalarda hem aranan şahısların yakalanmasına hem de kamu düzenini tehdit eden olayların azalmasına yönelik somut sonuçlar elde edildi.

Denetimlerin kapsamı ve rakamlar:

Bu dönemde jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 3 bin 204 devriye görevi icra edildi. Ekipler tarafından 39 bin 735 şahıs ve 5 bin 486 araç kontrol edildi. Denetimlerde arandığı tespit edilen 96 şahıs yakalandı; bunların suç dağılımı şöyle belirlendi: 5 dolandırıcılık, 10 hırsızlık, 8 uyuşturucu, 2 kaçakçılık ve 71 diğer suçlar.

Adli süreç ve JASAT çalışmaları:

Yakalananlardan 13 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonlarda yakalama kararı bulunan 9 şahıs daha yakalandı; bu kişilerden 8i tutuklandı. Böylece bir haftalık çalışmada toplam 21 şüpheli tutuklanmış oldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma vakalarında azalma görüldüğü bildirildi. Yetkililer benzer denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 21-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 21-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 96 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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