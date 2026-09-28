bursa'da 'sağlıkçılar kooperatifi' soruşturmasında 9 tutuklama

Bursa merkezli operasyonda kooperatif hesaplarına ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine 9 kişi cezaevine gönderildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Sağlıkçılar Kooperatifi" adı altında konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para toplandığı ve kooperatif hesabındaki bakiyenin şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası Bursa merkezli 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı; savcılık işlemlerinin ardından 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., E.A., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki M.T.Ç., S.D. ve G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışına çıktığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor.

operasyon ve elde edilen deliller:

Aramalarda kooperatif binaları ve şüphelilerin adreslerinde genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ilişkin belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda kaşe ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 300 bin lira nakit para bulundu. MASAK ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda 5 ayrı eylemde 160 kişinin mağdur edildiği tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmada, kooperatif hesaplarında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira tutarındaki paranın şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda "banka veya diğer kurumları araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve kooperatif hesaplarından kişisel hesaplara para aktarılması suretiyle "zimmet" suçlarına yönelik işlemler yürütüldü.

soruşturmanın devamı ve olası gelişmeler:

Başsavcılık koordinesinde sürdürülen soruşturmada, soruşturma makamları para transferleri ile kooperatif faaliyetleri arasındaki bağlantıları belirlemeye çalışıyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte mağdur sayısı, para hareketleri ve şüphelilerin eylemlerine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceğini bildiriyor.

Haklarında işlem yapılan şüpheliler ve yakalanamayan iki kişinin durumu takip edilirken, soruşturma kapsamındaki banka kayıtları ve dijital veriler üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, soruşturmanın hem maddi hem de hukuki boyutlarının derinlemesine irdelenmesini gerektiriyor.

BURSA'DA KONUT YAPMA VAADİYLE VATANDAŞLARDAN PARA TOPLADIKLARI VE KOOPERATİF HESABINDAKİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR 400 MİLYON LİRAYI KENDİ HESAPLARINA AKTARDIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME YAŞANDI.