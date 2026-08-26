Adana'da tapulu arazide izinsiz ekim iddiası: sahibi yetkililerden müdahale talep etti

Adana'da 544 dönümlük arazide yeni gerilim

Adana'nın Sarıçam ilçesinde hissedarlara ait 544 dönüm arazi üzerinde yeniden bir uyuşmazlık ortaya çıktı. Arazi hissedarlarından Fadime Köseler, tapusu kendisine ve diğer hissedarlara ait olan alanda tanımadığı kişilerin izinsiz ekim yaptığını ve kendisini tehdit ettiğini belirterek resmi makamlardan işlem yapılmasını talep etti.

Süreç ve geçmişi:

Köseler, alanla ilgili uzun soluklu bir hukuk mücadelesi olduğunu, bunun Çukurova Üniversitesi ile başlayan ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin alanda bulvar geçirmesiyle devam eden bir süreç olduğunu aktarıyor. Kendisi, geçmişte üniversiteyle elli yıl süren bir dava sürecini kazandıklarını ve arazinin hissedarlara ait olduğuna dair mahkeme kağıtları bulunduğunu söylüyor.

Köseler ayrıca arazi vasfının arsa olduğunu, tarla niteliğinde olmadığını vurguluyor ve belediyenin alanda kamulaştırma yapmadan uygulama gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Arsanın çevrilmesi girişiminde ise, ilçe zabıtasının kendisine engel olduğunu belirtiyor.

Son iddialar ve şikayetler:

Köseler, tapulu arazinin tanımadığı kişilerce karpuz gibi mahsullerin ekilip biçildiğini, bu kişilerin kendisini arayıp tehdit ettiğini ileri sürüyor. İddiaya göre, şikayet üzerine ekimi yapanlar mahsulü kaldırmış ancak alanda tarım malzemeleri bırakmışlar. Köseler, "Ben işlemediğim arazinin vergisini neden ödüyorum?" diyerek hissedarlar adına vergi yükünün kendilerinde kaldığını ve dışarıdaki kişilerin ekim yaparak geliri aldıklarını ifade etti.

Şikayetlerin ardından bölgedeki kişilerin bazıları hakkında henüz ifade alınmadığını, karakola gitmediklerini belirten Köseler, çıkmasını istediği kişiler tarafından kendisinin ölümle tehdit edildiğini söyledi ve elindeki dekontlar ile belgelerle vergi ödemelerini kanıtladığını aktardı.

Köseler'in talepleri:

Köseler, elindeki mahkeme kararlarını göstererek devlet yetkililerinden bu kişilere karşı yasal işlem yapılmasını, arazinin korunmasını ve hak sahiplerinin zararının giderilmesini talep ediyor. İddialara göre arazinin hissedarları dışındaki kişilerin alanda izinsiz işlem yapması ve tehdit oluşturması, bölgedeki mülkiyet hakkı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Olayla ilgili resmi makamların nasıl bir işlem yapacağı ve iddia edilen kişilere yönelik soruşturma sürecinin ilerleyişi bekleniyor. Köseler, yetkililerin koruma ve hukuki müdahale sağlamasını istiyor.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN YILLAR ÖNCE İŞGAL ETTİĞİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DE İSTİMLAK ETMEDEN BULVAR GEÇİRDİĞİ ARAZİNİN SAHİBİ FADİME KÖSELER, İZNİ OLMADAN BU KEZ DE BAZI ŞAHISLARIN ARAZİYE KARPUZ EKTİĞİNİ, ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.