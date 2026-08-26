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Sıcaklık yüksek, serinletme pratik: İmamoğlu'nda koyunlara buzlu duş

İmamoğlu’da 42 dereceye kadar hissedilen sıcaklarda Ali Şahin, 50 koyun ve 10 keçisini vantilatör, buzlu su ve fıskiyeyle serinletiyor; öğle saatlerinde yıkayarak rahatlatıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Sıcaklık yüksek, serinletme pratik: İmamoğlu'nda koyunlara buzlu duş

Adana'da sıcaklık ve etkileri:

Adana’da termometreler gölgede 35 derece gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Şahin, aşırı sıcakların sürüsüne etkisini azaltmak için günlük bakım rutinini değiştirdi. İşletmede yaklaşık 50 koyun ve 10 keçi bulunuyor ve hayvanların sıcaktan olumsuz etkilenmemesi için birkaç uygulanabilir yöntem tercih edildi.

Şahin'in serinletme yöntemleri:

Ahırda sürekli çalıştırılan vantilatörle hava akımı sağlandı, hayvanların içme sularına buz kalıpları bırakıldı ve öğle sıcağında sürü soğuk suyla yıkandı. Ayrıca hayvanların bulunduğu alanı serinletmek için fıskiyeli sulama sistemi devreye sokuldu. Bu yöntemler kısa sürede koyun ve keçilerde rahatlama gözlenmesine yardımcı oldu.

Oğulun katkısı ve gözlemler:

Babası Ali Şahin’e yardım eden oğlu Ayberk Şahin, koyunları yıkarken soğuk suyun altında oynayarak hem kendini hem hayvanları serinletti. Ali Şahin, "50 koyun, 10 keçim var. Adana’da bunaltıcı bir sıcak var. Koyunlar sıcağı sevmiyor. Vantilatör taktırdım, sularına buz koyuyorum. Soğuk suyla yıkıyorum. Böylelikle serinleyip rahatlıyorlar" dedi. Ayberk Şahin ise "Hava çok sıcak. Babamla birlikte koyunları yıkadık. Ben de soğuk suyun altında oynadım. Hem koyunlar serinledi hem de ben serinledim" şeklinde konuştu.

Gözlemler, basit ve uygulanabilir yöntemlerin yüksek sıcaklık dönemlerinde küçükbaş hayvanların konforunu artırdığını gösteriyor; vantilatör, buzlu su ve fıskiyenin kombinasyonu kısa vadede etkili bulundu.

İMAMOĞLU İLÇESİNDE ÜRETİCİ VE ÜÇTEPE MAHALLESİ MUHTARI ALİ ŞAHİN, SÜRÜSÜNÜN SULUKLARINA BUZ...

İMAMOĞLU İLÇESİNDE ÜRETİCİ VE ÜÇTEPE MAHALLESİ MUHTARI ALİ ŞAHİN, SÜRÜSÜNÜN SULUKLARINA BUZ KALIPLARI KOYARKEN, VANTİLATÖRLERLE AHIRI SERİNLETMEYE ÇALIŞTI. SICAKLIĞIN ÖĞLE SAATLERİNDE ARTMASIYLA YAKLAŞIK 50 KOYUN VE 10 KEÇİSİNİ SOĞUK SUYLA YIKADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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