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Bursa'da beş ilçede ulaşım ağı güçleniyor: 22 kilometrelik yollar yenileniyor

Bursa Büyükşehir, Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir'de toplam 22 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniliyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa'da beş ilçede ulaşım ağı güçleniyor: 22 kilometrelik yollar yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda il genelindeki ulaşım ağını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yapılan saha taramaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda bakım-onarım ihtiyacı tespit edilen hatlarda 22 kilometrelik sathi kaplama çalışması yürütülüyor. Ekipler temmuz ayında ise il genelinde 113 kilometreyi aşan sathi kaplama gerçekleştirmiş, ağustos ayında da yoğun tempoyla çalışmayı sürdürüyor.

Güzergahlar ve kilometreler:

Proje kapsamında yapılan yenileme çalışmalarında öne çıkan hatlar şöyle:

İznik Çakırca Mahallesi hattında 5 kilometre, Yenişehir Marmaracık Mahallesi hattında 3 kilometre sathi kaplama yapılıyor. Gemlik ilçesinde Muratoba Mahallesi ana yolunda 3,4 kilometre ve Haydariye Mahallesi'nde 2,3 kilometre işlem sürerken, Orhaneli Fadıl-Haydar Mahallesi bağlantı yolunda 4 kilometre kaplama gerçekleştiriliyor. Orhangazi ilçesinde Çakırlı-Keramet bağlantı yolunda 2,3 kilometre ve Hamzalı-Fındıklı bağlantı yolunda 3,6 kilometre uzunluğunda çalışmalar devam ediyor.

Yerel değerlendirmeler:

İznik Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe, yolun bölge için önemine değinerek, "Trafiğin yoğun olmadığı bir güzergahtan İznik’e en kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor; aynı zamanda bizim için önemli bir alternatif yol oldu. Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettiğimiz bütün hizmetleri alıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya mahallemize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Yenişehir Marmaracık Mahallesi Muhtarı Buran Şebin de yıllardır bekledikleri hizmetin hayata geçtiğini belirterek, "Marmaracık halkı gerçekleştirilen çalışmalardan ve sunulan hizmetlerden çok memnun. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür ediyoruz," dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, planlı saha çalışmaları ve gelen talepler ışığında ulaşım ağında öncelikli olan hatlarda yenileme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME YATIRIMLARI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME YATIRIMLARI KAPSAMINDA GEMLİK, İZNİK, ORHANELİ, ORHANGAZİ VE YENİŞEHİR’DE FARKLI GÜZERGAHLARDA TOPLAM 22 KİLOMETRELİK SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPARAK YOLLARI YENİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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