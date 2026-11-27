kaza ve müdahale:

İsviçre’nin Zürih kenti yakınlarındaki A1 otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada toplam 37 araç karıştı. Kanton Polisi, yerel saatle 05.45 civarında Hammermühle Viyadüğü bölgesinde kaza yaşandığını ve olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildiğini bildirdi.

Kazaya karışan araçlar arasında 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyon bulunduğu açıklandı. Polis, kazada toplam 10 kişinin yaralandığını; bunlardan 6’sının hafif yaralı olduğunu, bir kişinin ise sıkıştığı araçtan kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını kaydetti.

yaralananlar ve güvenlik önlemleri:

Hastanelere sevk edilen yaralılara ilişkin tedbirlerin alındığı, kazadan yara almadan kurtulanların ise Kemptthal bölgesindeki dinlenme tesislerine yönlendirildiği belirtildi. Bölgedeki kurtarma ve araç kaldırma çalışmaları devam ediyor.

yol durumu ve soruşturma:

Polis, A1 otoyolunun St. Gallen istikameti için akşam saatlerine kadar kapatma beklentisi olduğunu duyurdu ve sürücülerden bölgeden uzak durmalarını ile yönlendirilmiş alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Kazanın kesin nedeni hakkında soruşturma sürüyor ve polis, bölgede etkili olan zor kış şartlarının kazada rol oynadığına dikkat çekti.

bavyera'da afet benzeri trafik yoğunluğu:

Almanya’nın güneyinde de etkili olan kar yağışı Bavyera eyaletinde yüzlerce kazaya yol açtı; Bavyera Emniyet Müdürlüğü, önceki gün yoğun kar nedeniyle 400’den fazla trafik kazası kaydedildiğini bildirdi. Özellikle Avusturya yönüne giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu ve bazı kamyon sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

Sudelfeld bölgesinde ise Almanya Silahlı Kuvvetleri’ne ait dört sivil aracın eğitim tatbikatı sırasında yoldan çıktığı, içinde 9 kişinin bulunduğu bir aracın devrildiği ve yolcuların kendi imkanlarıyla çıkarılarak hafif yaralıların hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), hafta sonu boyunca özellikle sabah saatlerinde yoğun buzlanma riski bulunduğunu belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSVİÇRE'NİN ZÜRİH KENTİ YAKINLARINDAKİ A1 OTOYOLUNDA 37 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI.