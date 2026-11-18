Adapazarı'nda yasak dönüşün bedeli: belediye otobüsüyle çarpışma sonucu 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada, U dönüşünün yasak olduğu yolda dönüş yapmaya çalışan otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı. Olayda toplam 3 kişi yaralandı ve bölgeye sağlık, polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. İ.A. idaresindeki 41 UP 745 plakalı otomobil, U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada C.Ö. yönetimindeki 54 ZR 293 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin camları parçalanarak yola dağıldı.

Yaralılar ve müdahale:

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan Ş.A. ile S.G. yaralanırken, otobüsteki bir yolcu araç içinde savrulma nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Otomobildeki iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından ambulansla hastaneye sevk edildiler.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye gelen ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kaza nedenini ve trafik işaretlemelerini de kapsayan inceleme başlattı.

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, DÖNÜŞÜN YASAK OLDUĞU YOLDA U DÖNÜŞÜ YAPMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİL İLE BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI. KAZADA TOPLAM 3 KİŞİ YARALANDI.