operasyonun özeti:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen saha çalışmasında, E.Y. isimli şahsa ait kolilerde arama yapıldı. Aramada 250 paket gümrük kaçağı sigara ile 14 adet elektronik sigara ele geçirildi.

arama ve ele geçirilen ürünler:

Çalışma, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik olarak planlı şekilde yürütüldü. Yapılan fiziki kontrollerde tespit edilen sigaralar ve elektronik sigara cihazları, kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alındı. Operasyonun saha yöntemi ve arama kapsamı, ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi.

hukuki süreç ve yerel etkiler:

Olayla ilgili olarak E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçak tütün ürünleriyle mücadelenin sürdürüleceğini ve benzer faaliyetlerin tespiti halinde yasal süreçlerin işletileceğini bildirdi. Bu tür operasyonlar, hem vergi kayıplarının önlenmesi hem de halk sağlığının korunması açısından önem taşıyor.

KIRŞEHİR’DE POLİS 250 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE 14 ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.