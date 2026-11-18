olayın gelişimi

Devriye gezen İnegöl Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, farklı zamanlarda şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şahıslar kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacalar sonucu Burak K. ve Mustafa E. yakalandı.

suç kayıtları ve tespitler

Emniyette yapılan sorgulamalarda, her iki şahsın da uyuşturucu ticareti suçundan ayrı ayrı kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasına sahip olduğu belirlendi. Bu cezaların toplamı 16 yıl 8 ay olarak kayda geçti.

adli süreç ve sonuç

Gözaltına alınan Burak K. ve Mustafa E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece her iki isim de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANAN KOVALAMACALAR SONUCU YAKALANAN BURAK K. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.