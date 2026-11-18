kaza detayları:

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, dönüşün yasak olduğu yolda U dönüşü yapmaya çalışan otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı. Otomobili İ.A.'nın kullandığı ve plakası 41 UP 745 olan araç ile C.Ö. idaresindeki, plakası 54 ZR 293 olan belediye otobüsü çarpıştı.

yaralananlar ve araç hasarı:

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ş.A. ve S.G. yaralanırken, otobüste bulunan bir yolcu otobüs içinde savrularak hafif şekilde yaralandı. Kaza sırasında otomobilin camları parçalanarak yola saçıldı ve araçta belirgin hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 3 yaralı