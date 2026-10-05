Dolar 49,1273 +0,04%
Euro 55,1332 -0,23%
Bist 12.477,53 +1,69%
Altın Gram 6.621,33 +0,72%
EUR/USD 1,1212 -0,40%
Brent Petrol 102,59 +0,33%
--°

Adilcevaz-Patnos kara yolunda tek aracın takla atması: iki yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 65 AAK 973 plakalı kamyonetin kontrolü kaybetmesi sonucu takla atmasıyla 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adilcevaz-Patnos kara yolunda tek aracın takla atması: iki yaralı

Kaza ayrıntıları:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Adilcevaz-Patnos kara yolunun 32. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 65 AAK 973 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı; ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik önlemleri kapsamında olay yerinde çalışmalar sürdü.

trafik güvenliği ve olası nedenler:

Takla vakalarında sık görülen etkenler arasında yol koşulları, ani manevralar, hız ve sürücü hataları yer alır. Bu tür kazaların riskini azaltmak için sürücülere araç bakımı, hız kontrolü ve emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatılır.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİ KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİ KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yasin kol: MASAK kayıtlarına ve bahis iddialarına ilişkin suçlamaları reddetti
images

Muğla'da 'Yeşil Vatan' koruması ile asayiş tedbirleri ele alındı
images

Artuklu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin üç şüpheli tutuklandı
images

Ordu'da trafikte önleme seferberliği: 7 günde 18 binin üzerinde araç denetlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pandemi hazırlığında kapsayıcılık ön plana çıktı: KUISCID uluslararası lansmanda Türkiye'yi temsil etti

Ege lezzetleri Selimiye'de festival coşkusu yarattı

yasin kol: MASAK kayıtlarına ve bahis iddialarına ilişkin suçlamaları reddetti

Artuklu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin üç şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip