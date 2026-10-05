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Manavgat’ta refüjdeki palmiyeyle çarpışan otomobilde iki yaralı

Sorgun Bulvarı'nda direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün palmiyeye çarpması sonucu Muhammet E.K. ve Hüseyin B. yaralandı; hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:24

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat’ta refüjdeki palmiyeyle çarpışan otomobilde iki yaralı

Manavgat'ta refüjde kaza: görüntüler kayıtta

Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarpan 07 CLG 051 plakalı otomobilde iki kişi yaralandı. Kazada sürücü Muhammet E.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin B. yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

kaza anı ve yaralıların durumu:

Görüntülerde aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından refüjdeki palmiyeyle çarpışma ve çarpışma sonrası oluşan panik yer alıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve her iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

müdahale ve yangın riski:

Çarpışmanın ardından aracın motor bölümünden dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbarı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek aracın yanmasını engelledi ve bölgedeki güvenlik önlemleri alındı.

MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PALMİYEYE ÇARPTI

MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PALMİYEYE ÇARPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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