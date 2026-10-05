Manavgat’ta refüjdeki palmiyeyle çarpışan otomobilde iki yaralı

Manavgat'ta refüjde kaza: görüntüler kayıtta

Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarpan 07 CLG 051 plakalı otomobilde iki kişi yaralandı. Kazada sürücü Muhammet E.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin B. yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

kaza anı ve yaralıların durumu:

Görüntülerde aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından refüjdeki palmiyeyle çarpışma ve çarpışma sonrası oluşan panik yer alıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve her iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

müdahale ve yangın riski:

Çarpışmanın ardından aracın motor bölümünden dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbarı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek aracın yanmasını engelledi ve bölgedeki güvenlik önlemleri alındı.

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