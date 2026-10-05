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Kahta'da kavşakta kafa kafaya çarpışma: 5 yaralı

Kahta-Adıyaman karayolunun 5. kilometresindeki Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:25

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahta'da kavşakta kafa kafaya çarpışma: 5 yaralı

Kahta'da kavşakta çarpışma

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta-Adıyaman karayolunun 5. kilometresinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlar refüje çıktı ve kazada birden fazla kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (23) yönetimindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) idaresindeki 63 AR 298 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç refüje çıktı; olay yerinde hasar oluştu.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücüler Ahmet K. ve Hanifi A. ile araçlarda bulunan Serkan U. (23), Türkan A. (41) ve Umut A. (16) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve tüm yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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