Adıyaman barosu başkanından adliye yılının önceliği: güveni yeniden kurmak

adli yıl mesajının özü:

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, 2026-2027 adli yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda adaletin yalnızca kurumların varlığıyla değil, yurttaşların hukuka duyduğu güvenle anlam kazandığını belirtti. Yeni adli yılın takvimsel bir başlangıçtan öte, yargıya olan güvenin yeniden tesis edilmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Doğan, adaletin temel unsurlarını yargı bağımsızlığı, yurttaşın hakkını ararken kendini güvende hissetmesi ve hukukun üstünlüğü olarak sıraladı. Ona göre bağımsız olmayan bir yargı ortamında vatandaşın hakkı, özgürlüğü ve mülkiyeti güvencesiz kalır; bu nedenle bağımsızlık toplumun tamamının güvencesidir.

yargı bağımsızlığı ve geciken adalet:

Başkan Doğan, yargı süreçlerindeki gecikmelere dikkat çekti. Yıllarca süren davalar, sonuçlanmayan soruşturmalar ve uzun tutukluluk sürelerinin adalet duygusunu zedelediğini, geciken adaletin sadece kararın gecikmesi olmadığını; bazen bireyin özgürlüğünden çalınan zaman, bazen ailelerin yıllarca taşıdığı belirsizlik olduğunu ifade etti.

Doğan, etkin, hızlı, bağımsız ve tarafsız bir yargının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirterek avukatların yeni adli yıla önemli sorunlarla girdiğini hatırlattı. Avukatların ekonomik ve mesleki açıdan güçsüz bırakılması, avukatlara yönelik şiddetin artması ile CMK ve adli yardım hizmetlerinin sürdürülebilir olmaktan çıkmasının adil yargılanma hakkını zayıflattığını söyledi.

Bu bağlamda Doğan, 'Avukatın hakkını savunmak, yurttaşın savunma hakkını savunmaktır' ifadesiyle savunma mesleğinin korunmasının toplumun adaletine doğrudan etkisine dikkat çekti.

adıyaman özelinde yeniden inşa ve hukuka erişim:

Adıyaman özelinde adalet meselesinin farklı ve derin bir boyut taşıdığını vurgulayan Doğan, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden kurulma mücadelesinin sürdüğünü hatırlattı. Depremin yalnızca binaları yıkmadığını; insanların yaşamlarını, mülkiyet ilişkilerini, ekonomik düzenlerini ve geleceğe yönelik güvenlerini sarstığını söyledi.

Doğan, deprem sonrası süreçte hak sahipliği, mülkiyet uyuşmazlıkları, yeniden inşa süreçleri ve tazminat talepleri gibi konularda hukuki sorunların ön plana çıktığını belirtti. Yıkılan yalnızca binalar değildir; hukuka duyulan güven de yeniden inşa edilmelidir mesajını verdi.

Mesajının sonunda Adıyaman Barosu olarak mesleğin onurunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumaya devam edeceklerini söyleyen Doğan, savunma hakkı, insan hakları ve yargı bağımsızlığından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. 'Bizim tarafımız bellidir: Hak, hukuk, adalet ve insan hakları' sözleriyle baronun duruşunu netleştirdi.

Doğan, 2026-2027 adli yılının yargı bağımsızlığının güçlendiği, savunmanın özgür olduğu ve yurttaşların adalete güven duyduğu bir dönem olmasını temenni ederek yeni adli yılın yargı camiasına, avukatlara ve yurttaşlara adalet getirmesini diledi.

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANI BİLAL DOĞAN, 2026-2027 ADLİ YILI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ADALETİN YALNIZCA MAHKEMELERİN, SAVCILARIN VE AVUKATLARIN VARLIĞIYLA DEĞİL, YURTTAŞLARIN HUKUKA DUYDUĞU GÜVENLE ANLAM KAZANDIĞINI BELİRTTİ.