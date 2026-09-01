Dolar 48,2684 +0,01%
Euro 55,9971 -0,22%
Bist 14.290,54 -0,30%
Altın Gram 6.858,31 -1,39%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 91,97 +1,64%
--°

Adıyaman barosu başkanından adliye yılının önceliği: güveni yeniden kurmak

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, 2026-2027 adli yılında yargı bağımsızlığı, hızlı erişim ve savunma hakkının toplumsal güven için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman barosu başkanından adliye yılının önceliği: güveni yeniden kurmak

adli yıl mesajının özü:

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, 2026-2027 adli yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda adaletin yalnızca kurumların varlığıyla değil, yurttaşların hukuka duyduğu güvenle anlam kazandığını belirtti. Yeni adli yılın takvimsel bir başlangıçtan öte, yargıya olan güvenin yeniden tesis edilmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Doğan, adaletin temel unsurlarını yargı bağımsızlığı, yurttaşın hakkını ararken kendini güvende hissetmesi ve hukukun üstünlüğü olarak sıraladı. Ona göre bağımsız olmayan bir yargı ortamında vatandaşın hakkı, özgürlüğü ve mülkiyeti güvencesiz kalır; bu nedenle bağımsızlık toplumun tamamının güvencesidir.

yargı bağımsızlığı ve geciken adalet:

Başkan Doğan, yargı süreçlerindeki gecikmelere dikkat çekti. Yıllarca süren davalar, sonuçlanmayan soruşturmalar ve uzun tutukluluk sürelerinin adalet duygusunu zedelediğini, geciken adaletin sadece kararın gecikmesi olmadığını; bazen bireyin özgürlüğünden çalınan zaman, bazen ailelerin yıllarca taşıdığı belirsizlik olduğunu ifade etti.

Doğan, etkin, hızlı, bağımsız ve tarafsız bir yargının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirterek avukatların yeni adli yıla önemli sorunlarla girdiğini hatırlattı. Avukatların ekonomik ve mesleki açıdan güçsüz bırakılması, avukatlara yönelik şiddetin artması ile CMK ve adli yardım hizmetlerinin sürdürülebilir olmaktan çıkmasının adil yargılanma hakkını zayıflattığını söyledi.

Bu bağlamda Doğan, 'Avukatın hakkını savunmak, yurttaşın savunma hakkını savunmaktır' ifadesiyle savunma mesleğinin korunmasının toplumun adaletine doğrudan etkisine dikkat çekti.

adıyaman özelinde yeniden inşa ve hukuka erişim:

Adıyaman özelinde adalet meselesinin farklı ve derin bir boyut taşıdığını vurgulayan Doğan, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden kurulma mücadelesinin sürdüğünü hatırlattı. Depremin yalnızca binaları yıkmadığını; insanların yaşamlarını, mülkiyet ilişkilerini, ekonomik düzenlerini ve geleceğe yönelik güvenlerini sarstığını söyledi.

Doğan, deprem sonrası süreçte hak sahipliği, mülkiyet uyuşmazlıkları, yeniden inşa süreçleri ve tazminat talepleri gibi konularda hukuki sorunların ön plana çıktığını belirtti. Yıkılan yalnızca binalar değildir; hukuka duyulan güven de yeniden inşa edilmelidir mesajını verdi.

Mesajının sonunda Adıyaman Barosu olarak mesleğin onurunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumaya devam edeceklerini söyleyen Doğan, savunma hakkı, insan hakları ve yargı bağımsızlığından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. 'Bizim tarafımız bellidir: Hak, hukuk, adalet ve insan hakları' sözleriyle baronun duruşunu netleştirdi.

Doğan, 2026-2027 adli yılının yargı bağımsızlığının güçlendiği, savunmanın özgür olduğu ve yurttaşların adalete güven duyduğu bir dönem olmasını temenni ederek yeni adli yılın yargı camiasına, avukatlara ve yurttaşlara adalet getirmesini diledi.

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANI BİLAL DOĞAN, 2026-2027 ADLİ YILI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ADALETİN...

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANI BİLAL DOĞAN, 2026-2027 ADLİ YILI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ADALETİN YALNIZCA MAHKEMELERİN, SAVCILARIN VE AVUKATLARIN VARLIĞIYLA DEĞİL, YURTTAŞLARIN HUKUKA DUYDUĞU GÜVENLE ANLAM KAZANDIĞINI BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı
images

İslahiye adli yıl açılışında hukuk camiası bir araya geldi
images

Kars'ta adli yıl açılışı: adaletin merkezine insanı koyuyoruz
images

Kars'ın yeni aşevi: dayanışma ve afetlerde sıcak yardımın merkezi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Kökeninden şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan Mestanlı Spor Kulübü yola çıktı

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

Ünlü baterist Özgür Can Öney Tavşanlı'da çocukluk anılarını tazeledi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı