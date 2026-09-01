Eski bakan adliyede: İdris Naim Şahin Alihan Kuriş soruşturmasında ifade verdi

Eski bakan adliyede ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve soruşturmayla ilgili ifade alma işlemleri sürüyor.

İfade süreci:

İdris Naim Şahin'in adliyeye gelişiyle birlikte dosyada yer alan ifadeler devam ediyor; soruşturma kapsamında alınacak ek ifadeler ve adli işlemler takip edilecek.

ANKARA ADALET SARAYI