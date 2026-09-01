Çocuklara eğlenceyi götüren başkan ameliyathanede de mesai yaptı

Şölen alanında renkli etkinlikler:

Serik Belediyesi'nin düzenlediği Sünnet Şöleni, Tekeli Otoparkı'nda gerçekleştirildi. Üstü açık otobüsle şehir turu yapan çocuklar, etkinlik alanında şişme oyun parkı, yüz boyama, animasyon gösterileri ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Program boyunca Mehter Takımı sahne aldı, katılımcılara ikramlar sunuldu ve ilçe protokolü çocuklarla birlikte sahneye çıkarak gökyüzüne balonlar bıraktı.

Başkan ameliyathanede görev aldı:

Şölendeki etkinliklerin ardından Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, doktor kimliğiyle Serik Devlet Hastanesi hekimleriyle birlikte ameliyata girerek sünnetleri gerçekleştirdi. Başkan Kumbul, sosyal belediyecilik anlayışını sağlık hizmetiyle birleştirdiklerini belirterek operasyonların sorunsuz geçtiğini aktardı.

Başkan Kumbul'un açıklamalarından bir bölümü şu şekilde: "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin gözlerindeki sevinç bizler için en büyük ödül. Belediyecilik sadece taş ve topraktan ibaret değildir; gönüllere dokunmak, birlik ve beraberliği güçlendirmektir. Hem şölenimizde hem de ameliyathanede yavrularımızın mutluluğunu paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Benim için de oldukça farklı ve anlamlı bir deneyim oldu. Hem Belediye başkanları, hem de doktor abileri olarak çocuklarımızı önce eğlendiren, ardından bizzat sünnet eden bir başkanları var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Serik Devlet Hastanesi hekimlerimize. Operasyonlarımızı sorunsuz şekilde gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sağlıklı, ailelerimizin huzurlu olması bizler için en büyük mutluluktur. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler her zaman çocuklarımızın yanında olmaya, onların geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Etkinliğe renk katan anlar:

Gün içinde yaşananlar arasında, Bulgaristan vatandaşı 12 yaşındaki A.B.'nin ailesiyle birlikte Müslümanlığı tercih ettikten sonra sünnet olması da yer aldı. Başkan Kumbul bu özel karar için "Müslümanlığı tercih ederek sünnet olan kardeşimiz hayırlı olsun diyorum. Bu özel anı, hem kendisi hem de bizler için unutulmaz bir hatıra oldu. Rabbim yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Serik'te nadir görülen bir tabloya imza atan belediye başkanının hem eğlence hem de sağlık boyutunu bir arada yürüttüğü etkinlik, aileler ve çocuklar için kalıcı anılar bırakarak son buldu.

BAŞKAN KUMBUL, DOKTOR KİMLİĞİYLE SÜNNET OPERASYONLARINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ