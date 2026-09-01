Kilis'te 2026-2027 adli yıl açılış töreni: yargı camiasına başarı ve huzur dileği

2026-2027 adli yıl açılış programı Kilis'te gerçekleştirildi:

Kilis'te düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programıne, kamuoyunun ilgisini çeken bir katılımla Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile adalet camiasının mensupları iştirak etti.

katılımcılar ve değerlendirmeler:

Programda adalet teşkilatının bugüne kadar yürüttüğü hizmetler değerlendirildi; yeni adli yılın öncelikleri ve beklentileri ele alındı. Toplantıda, yargı süreçlerinin etkinliği ile mesleki işleyişin güçlendirilmesine ilişkin ortak temenniler dile getirildi.

vali kalaylı'nın mesajı:

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yeni adli yıl dolayısıyla hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, avukatlara ve adliye personeline görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Kalaylı, yeni çalışma döneminin verimli ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

Vali Kalaylı, 2026-2027 Adli Yılı'nın tüm yargı mensuplarına, adalet teşkilatına, Kilis'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

KİLİS’TE 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ