Alanya'da eylülde yaz sürüyor: sahiller doldu taştı

Alanya'da eylülde de plajlarda yoğunluk

1 Eylül'de Antalya'nın Alanya ilçesinde yaz hareketliliği sürdü. Hava 33°C'ye kadar yükselirken, deniz suyu 30°C ve nem oranı yüzde 64 olarak ölçüldü. Bu değerler, tatilcileri sahillere çekti; yerli ve yabancı ziyaretçiler denize girip güneşlendi, aileler çocuklarıyla vakit geçirdi.

plajlarda hangi etkinlikler ön plandaydı:

Kimi tatilciler şezlonglarda dinlenmeyi tercih ederken, kimileri su sporlarıyla gün değerlendirdi. Damlataş Mağarası çevresindeki plajlarda ve diğer popüler noktalarda yoğunluk gözlemlendi; gün boyu hem sakin dinlenme hem de hareketli aktiviteler vardı.

ziyaretçinin sözleri:

Ümmü Öz, Almanya'dan hem tatil yapmak hem de kız kardeşini ziyaret etmek için Alanya'ya geldiğini belirtti ve şunları söyledi: "Almanya’dan geliyorum. Kız kardeşimin yanına geldim. Kalenin yanında bulunan Damlataş Mağarası Plajı’ndayım. Bugün 1 Eylül 2026 ve hava mis gibi. Herkes Alanya’ya gelsin, Alanya çok güzel. Çok severim. İstediğim gibi de bir yer. Denizi çok güzel, kumsalı, her şeyiyle doğal ve güzel".

DAMLA TAŞ MAĞARASI PLAJI DOLDU TAŞTI