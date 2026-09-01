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erzurum şubesi yeşilay faaliyetleriyle Türkiye birincisi oldu

Yeşilay Erzurum Şubesi, 2025'te yürüttüğü eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla yaklaşık 30 bin kişiye ulaşarak 120 şube arasında Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

erzurum şubesi yeşilay faaliyetleriyle Türkiye birincisi oldu

Yeşilay Erzurum Şubesi 2025 faaliyetlerinin özeti

Erzurum Valisi Aydın Baruş un yönetime ve gönüllülere yaptığı ziyaret, şubenin bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmalarının yerinde değerlendirilmesine olanak sağladı. Ziyarette Yeşilay Genel Başkan Danışmanı Mevlüt Doğan, Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay ve yönetim kurulu üyeleri ile gönüllüler hazır bulundu; YEDAM faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi verildi.

etkinlik yoğunluğu ve ulaşılan gruplar:

Yeşilay Erzurum Şubesi, 2025 yılında önleyici ve koruyucu çalışmalar odaklı eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiye ulaştı. Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 120 okulda programlar yürütüldü. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin 350 ilkokul ve ortaokul öğrencisine Benim Kulübüm Yeşilay, 6 bin 500 lise ve üniversite öğrencisine Akran Eğitimi, 13 bin 250 yetişkine ise Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve YEP çerçevesinde eğitim verildi.

eğitim sayıları, sıralama ve etkisi:

Şube, 2025 boyunca 48 Akran Eğitimi ve 193 TBM-YEP eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Bu yoğun faaliyet sonucu Yeşilay Erzurum, Türkiye genelindeki 120 Yeşilay şubesi arasında Türkiye 1’incisi oldu. Vali Aydın Baruş, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesine yönelik bu kapsamlı çalışmalardan ötürü il şube yönetici ve gönüllülerine teşekkür etti.

Bu sonuçlar, önleyici eğitimlerin hedef kitlelere ulaşma kapasitesinin ve yerel gönüllülüğün etkinliğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. YEDAM gibi danışmanlık merkezlerinin rolü, hem erken müdahale hem de farkındalık artırma açısından ön planda kalırken, şubenin okul temelli programları ve yetişkinlere yönelik oturumları bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyor. Sürdürülebilir başarı için benzer modellemelerin korunması ve yaygınlaştırılması öncelikli bir çıktı olarak öne çıkıyor.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, YEŞİLAY ERZURUM ŞUBESİ’Nİ ZİYARET EDEREK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, YEŞİLAY ERZURUM ŞUBESİ’Nİ ZİYARET EDEREK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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