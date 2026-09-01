Genç mühendisler Hyperloop ile yeni hız sınırlarını zorluyor

Hyperloop finali Gebze'de başlıyor

TÜBİTAK ve T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması’nın final süreci 1-6 Eylül tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor. Yarışmada, manyetik levitasyon, itki sistemleri ve tam ölçekli kapsül tasarımlarından mühendislik problemlerine yönelik akademik çözümlere kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler jüri karşısına çıkacak.

Hyperloop teknolojisi, içi hava basıncı düşürülmüş tünellerde kapsüllerin aerodinamik sürtünmeyi azaltarak yüksek hızlara ulaşmasını hedefliyor. Kapsüller, elektromıknatıslar ve manyetik levitasyon (Maglev) sistemleri sayesinde raylara temas etmeden ilerleyerek güvenli, hızlı ve çevreye daha az zarar veren toplu ulaşım vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

yarışma formatı ve kategoriler:

Yarışma, TEKNOFEST çatısı altında ilk olarak 2022'de düzenlendi ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinden oluşan takımların katılımına açık. Bu yıl yarışma üç ana kategoride yapılıyor: Performans, Teknoloji Gösterim ve Tanımlı Problem Çözümü. Performans Kategorisi tam ölçekli kapsüllerin tünel ortamında gerçek koşullara yakın performanslarının ölçülmesine odaklanırken; Teknoloji Gösterim Kategorisi levitasyon ve itki gibi kritik alt sistemlerin saha koşullarında doğrulanmasını hedefliyor. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi ise mühendislik problemlerine akademik temelli, uygulanabilir çözümler sunmayı amaçlıyor.

finalistler, kriterler ve saha koşulları:

Bu yılki başvuru ve finalist sayıları dikkat çekiyor: Performans Kategorisi’ne 242 takım ve 905 üye başvurdu; değerlendirme sonrası 12 takım ve 271 üye finalist oldu. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi’nde 122 takım ve 476 üye başvururken 5 takım ve 101 üye finale kaldı. Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde ise 91 takım ve 470 üyenin yaptığı başvuru sonucunda 7 takım ve 164 üye finalist oldu.

Finale kalan takımlar, kategorilerine göre teknik rapor, test ve teknoloji gösterim videoları ile jüri karşısına çıkacak. Performans takımları kapsüllerini tünelde 20 dakikalık süre içinde test ederek itki, haberleşme, hız, konum ve duruş performansları üzerinden puan toplayacak. Teknoloji Gösterim takımları saha alanında kurdukları düzeneklerle alt sistemlerin doğrulanmasını gerçekleştirecek; Tanımlı Problem Çözümü ekipleri ise 20 dakikalık sunum ve 10 dakikalık değerlendirme oturumuyla çözümlerini aktaracak.

test tüneli ve güvenlik düzenlemeleri:

Yarışmanın en kritik unsurlarından biri, takımların geliştirdikleri çözümleri gerçekçi koşullarda sınayabilecek olmaları. Toplam uzunluğu 208 metre olan yarış tüneli; çelik bir gövde içinde beton üzerine yerleştirilmiş alüminyum plaka, ray parçaları ile haberleşme ve görüntü aktarma sistemleri ile donatılmış durumda. Tünelin çıkışında, kapsül fren sisteminde yaşanabilecek olası arızalara karşı bir sönümleme hattı bulunuyor.

ödüller ve TEKNOFEST vizyonu:

Başarılı takımlar çeşitli para ödülleri ile desteklenecek. Performans Kategorisi’nde birinciye 300.000 TL, ikinciye 250.000 TL, üçüncüye 200.000 TL verilecek. Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde itki ve levitasyon gösterimleri için her birine kadar 150.000 TL ödül öngörülürken; Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi’nde birinci 100.000 TL, ikinci 75.000 TL ve üçüncü 50.000 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışma vizyonuna katkı sağlayan yenilikçi yaklaşımlar için Kurul Özel Ödülü de takımlara sunulacak.

TEKNOFEST, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturuyor. Platform, katılımcıların teorik bilgilerini prototipe dönüştürmelerini, saha deneyimi kazanmalarını ve ulusal teknoloji ekosistemine katkı sağlamalarını teşvik ediyor.

Final süreci 1-6 Eylül tarihlerinde başlayan yarışma, TEKNOFEST 2026 kapsamında genç mühendislerin ve teknoloji takımlarının Hyperloop ve benzeri yeni nesil ulaşım çözümlerinde Türkiye’nin potansiyelini gösterme fırsatı sunacak.

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI, TÜBİTAK GEBZE KAMPÜSÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI’NIN FİNAL SÜRECİ İSE BUGÜN BAŞLADI. YARIŞMA, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİN ULAŞIM SİSTEMLERİNDE SÖZ SAHİBİ OLMA HEDEFİNDE GENÇ MÜHENDİSLERİN VE TEKNOLOJİ TAKIMLARININ ORTAYA KOYDUĞU POTANSİYELİ GÖZLER ÖNÜNE SERECEK.