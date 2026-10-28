Dolar 49,8349 +0,11%
Euro 55,4559 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.505,37 -0,35%
EUR/USD 1,1132 +0,01%
Brent Petrol 111,06 +1,51%
--°

Adıyaman'da cumhuriyet coşkusu için 29 ekim otobüsleri ücretsiz

Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yılı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü kent içi tüm belediye otobüslerinde gün boyu ücretsiz ulaşım sağlayacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da cumhuriyet coşkusu için 29 ekim otobüsleri ücretsiz

adıyaman belediyesinden ücretsiz ulaşım duyurusu:

Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kapsamında kent içi ulaşımda ücretsiz toplu taşıma uygulaması gerçekleştirecek. Uygulama kapsamında, 29 Ekim 2026 Perşembe günü belediyeye ait tüm otobüs hatlarında gün boyunca ücret alınmayacak.

uygulamanın amacı ve kapsamı:

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz ulaşımın kent genelinde düzenlenecek kutlama etkinliklerine, bayram ziyaretlerine ve toplumsal katılıma erişimi kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi. Uygulama, Adıyaman sınırları içinde belediyeye ait tüm otobüs hatlarını kapsayacak şekilde planlandı.

belediye başkanının mesajı:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, uygulamaya ilişkin olarak Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde hemşehrilerimizin bayram sevincine ortak olmak ve kutlama etkinliklerine katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 29 Ekim Perşembe günü belediyemize ait otobüslerimizi tüm hatlarda gün boyunca ücretsiz hizmete sunuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya, bu büyük mirası gelecek nesillere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

Belediye yetkilileri, vatandaşların bayram kutlamalarına ve şehir içindeki etkinliklere daha kolay ulaşmasını sağlamak için alınan kararın kent içi hareketliliği destekleyeceğini vurguladı. Uygulamaya ilişkin ek düzenlemeler veya sınırlamalar olduğunda resmi duyurularla bilgi verileceği belirtildi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN...

ADIYAMAN BELEDİYESİ, CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİNİ DUYURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şahinbey’de müzik ve çocuk kahkahasıyla 29 ekim bayramı
images

Silopi'de miniklerin ilim yolculuğu bedi besmele ile başladı
images

Zonguldak'ta cumhuriyetin 103. yılı gururla kutlandı
images

Şehitkamil'de belediye tanzimiyle et raflarda: kilo 650 TL'den başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadeniz güvenliği gündeminde: Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma zirvesi

Şahinbey’de müzik ve çocuk kahkahasıyla 29 ekim bayramı

Çermik biberi son hasatta tezgâhlarda yerini alıyor

şile’de taşan dere cami ve villaları su altında bıraktı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı