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Atakum'da pedal turu organ bağışının önemini vurguladı

Samsun Atakum'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliğinde bağışçılar, nakil olanlar ve bekleyenler hikâyelerini anlattı; bisikletliler Çobanlı İskelesi'nden Körfez'e pedal çevirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atakum'da pedal turu organ bağışının önemini vurguladı

etkinlik ve katılımcılar:

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen etkinlik, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde gerçekleştirildi. Program Çobanlı İskelesinde başladı; organizasyonda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) iş birliği yaptı. Açılış konuşmasını yapan Atakum İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Önder Karaşin organ bağışının önemine dikkat çekti.

organ bağışının önemi yaşam hikâyeleriyle anlatıldı:

Etkinlikte organ bağışçıları, nakil olmuş vatandaşlar ve nakil bekleyenlerin deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı. Anlatılan kişisel hikâyeler, organ bağışının birey ve aile hayatındaki dönüştürücü etkisini somut örneklerle gösterdi. Programda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz de hazır bulundu ve dinleyicilere bilgilendirici mesajlar verdi.

bilgilendirme standı ve kayıt süreçleri:

Etkinlik alanına kurulan bilgilendirme standında organ ve doku bağışı süreçleri detaylı şekilde anlatıldı. Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Dr. Şennur Caner ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Topluluğu tıp fakültesi öğrencileri vatandaşları yönlendirdi. Standlarda, vatandaşlara e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağış iradesinin nasıl beyan edileceği adım adım gösterildi.

bisiklet turu ve farkındalık mesajı:

Bilgilendirme oturumunun ardından saat 18.30'da bisiklet etkinliği düzenlendi. EKOBİD üyeleri Çobanlı İskelesi’nden başlayarak Körfez’e kadar pedal çevirdi; Körfez dönüşünde parkur tekrar Çobanlı İskelesi’nde tamamlandı. Etkinlik, toplumda organ bağışına yönelik duyarlılığı artırmayı ve bağış konusunu gündemde tutmayı amaçladı.

Programda ayrıca Türkiye’de binlerce hastanın organ nakli beklediğine dikkat çekildi ve vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgi edinmeleri, kararlarını aileleriyle paylaşmaları ve bağışta bulunmaları çağrısı yapıldı. Organizasyonda vurgulanan uygulamalardan biri de elektronik başvuru imkânıydı: 15 Ekim 2025 tarihinde hizmete alınan elektronik organ bağışı uygulaması sayesinde vatandaşlar e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağış iradelerini beyan edebiliyor.

Etkinlik, kişisel deneyimlerin paylaşılması ve sokak düzeyinde yapılan bilgilendirme ile organ bağışının hem bireysel hem de toplumsal boyutunun görünür kılınmasına katkı sundu.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ORGAN...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARICI ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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