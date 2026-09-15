Bingöl'de ilköğretim haftasında yeni dönem coşkusu ve eğitim vurgusu

Bingöl'de İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk İlkokulu'nda yapıldı

Bingöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası programı, Bingöl Merkez Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Belediye Başkan Vekili Ahmet Altunhan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulhakim Koçin, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tokuş, il protokolü, eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreni ve protokol konuşmaları:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmasında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tokuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, eğitim çalışmalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda erdemli, bilgili, sorumluluk sahibi ve üretken bireyler yetiştirme hedefiyle sürdürüleceğini vurguladı.

Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen ise yeni dönemin Bingöl ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmelerinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Öğrenci etkinlikleri ve okul ziyareti:

Konuşmaların ardından öğrenciler programın merkezine geçti. Atatürk İlkokulu öğrencileri Aslışah Erdoğan ve Mustafa Hoşoğlu "İlköğretim Haftası" adlı şiiri seslendirdi. Dördüncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine geleneksel karşılama jesti olarak "Hoş Geldin Çiçeği" takdim etti.

Turgut Özal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi de yöresel ezgiler eşliğinde gösteri sundu; performans katılımcılardan beğeni topladı. Program sonrası protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, ders kitaplarını inceledi ve yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

Ayrıca protokol üyeleri öğretmenler odasını ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi; eğitim öğretim faaliyetleri ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

BİNGÖL’DE İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI