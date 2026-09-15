çocuklarda döküntünün arkasındaki gerçek: alerji her zaman suçlu değil

Çocuklarda alerji nedir ve hangi tetikleyiciler öne çıkar?

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Dr. Gülten Tunçerler çocuklarda alerjik hastalıkların sık görüldüğünü, bunun bağışıklık sisteminin normalde zararsız maddelere karşı aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Polenler, ev tozu akarları, hayvanlar, bazı besinler ve ilaçlar çocuklarda sık rastlanan tetikleyiciler arasında yer alıyor.

Tunçerler, alerji gelişiminde hem genetik yatkınlık hem de çevresel faktörlerin rol oynadığını vurguluyor. Ailede alerji öyküsünün olması riski artırsa da, ailesinde alerji olmayan çocuklarda da alerjik hastalıklar görülebiliyor. Sigara dumanı, hava kirliliği ve çeşitli çevresel alerjenler süreci etkileyen diğer önemli unsurlar.

Her döküntü alerji değildir uyarısı yapan uzman, tanıda dikkatli değerlendirme gerektiğini söylüyor.

Alerjinin klinik yelpazesi:

Çocuk Alerji ve İmmünoloji uzmanlarının en sık ilgilendiği sorunlar arasında astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjileri, ilaç alerjileri, arı ve böcek alerjileri ile kurdeşen bulunuyor. Ayrıca sık, ağır veya beklenmedik enfeksiyon geçiren çocuklarda bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar da değerlendiriliyor.

Alerji tanısında hikâyenin önemi:

Tunçerler, ailelerin en çok merak ettiği sorunun "çocuğumda alerji var mı" olduğuna dikkat çekerek, doğru tanının başlangıcının iyi alınmış bir öykü olduğunu ifade ediyor. Çocuğun şikâyetinin ne zaman başladığı, hangi temaslarla tetiklendiği, şikâyetin ne kadar sürdüğü ve tekrar edip etmediği tanı için belirleyici oluyor.

Gerekli durumlarda deri alerji testleri, kan testleri ve solunum fonksiyon testleri gibi tetkiklere başvuruluyor. Burada kritik nokta şu: alerji testi tek başına alerjik hastalık olduğunu göstermez; test sonuçları mutlaka çocuğun şikâyetleri ve muayene bulgularıyla birlikte bir çocuk alerji uzmanı tarafından yorumlanmalıdır.

Tedavi yaklaşımı ve uygulamalar:

Tanı sonrası tedavi, hastalığın türüne ve şiddetine göre kişiye özel planlanıyor. Öncelik, çocuğun şikâyetlerini artıran alerjenlerin ve çevresel faktörlerin tespit edilmesi ve mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Gerektiğinde uygun ilaç tedavileri uygulanıyor.

Bazı uygun olgularda immünoterapi, halk arasında bilinen adıyla "alerji aşısı", çocuğun belirli alerjenlere karşı duyarlılığını azaltmayı hedefliyor. Tunçerler, gereksiz kısıtlamalardan kaçınmanın ve tedavi kararlarının doğru tanıya dayanmasının önemini vurguluyor.

Gereksiz besin kısıtlamaları ve doktor önerisi olmadan uygulanan tedavilerden kaçınılmalıdır; alerjik hastalıklar doğru tanı, uygun ilaç ve düzenli takip ile büyük ölçüde kontrol altına alınabilir.

Ne zaman çocuk alerji uzmanına başvurulmalı?

Uzman, aileleri aşağıdaki belirtiler görüldüğünde çocuk alerji uzmanına başvurmaları konusunda uyarıyor: tekrarlayan hırıltı, nefes darlığı, uzun süreli öksürük, sürekli hapşırma, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tekrarlayan egzama ve kurdeşen. Ayrıca belirli bir besin veya ilaç sonrası döküntü, şişme, kusma veya nefes almada güçlük gelişiyorsa vakit kaybetmeden değerlendirme öneriliyor.

Dr. Gülten Tunçerler son olarak ailelere şunları hatırlatıyor: amaç, çocukların günlük yaşamlarından geri kalmadan sağlıklı ve aktif bir çocukluk geçirmelerini sağlamak; bunun için doğru tanı ve kişiye özel tedavi ile düzenli takip şarttır.

ÇOCUKLARDA ALERJİK HASTALIKLARIN SANILANDAN DAHA SIK GÖRÜLDÜĞÜNE DİKKAT ÇEKEN DENİZLİ DEVLET HASTANESİ ÇOCUK ALERJİ UZMANI DR. GÜLTEN TUNÇERLER, ALERJİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN NORMALDE ZARARSIZ OLAN BAZI MADDELERE KARŞI AŞIRI TEPKİ VERMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKTIĞINI BELİRTEREK, DOĞRU TANI VE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.