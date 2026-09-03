Adıyaman’da fırınların hijyen çıtası ekipman desteğiyle yükseliyor

Adıyaman’da fırınlara ekipman desteği dağıtıldı:

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, kent merkezindeki ve ilçelerdeki fırınlarda hijyen standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Proje ile 123 fırıncıya toplam 2 milyon 219 bin TL değerinde hijyen ve üretim ekipmanı dağıtıldı.

Her işletmeye verilen ekipman paketi içinde 10 adet büyük pasa, 6 adet küçük pasa, 1 adet tırnak aparatı, 3 takım iş elbisesi ve 1 takım hijyen seti bulunuyor. Ekipman bedelinin finansmanı, Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından sağlanan yüzde 50 hibe ile, kalan yüzde 50'lik bölüm ise işletmelerin katkısıyla karşılandı.

dağıtım töreni ve katılımcılar:

Ekipman teslimi Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende gerçekleştirildi. Törene Vali Yardımcısı Bilal Göksu, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ve çok sayıda fırıncı esnafı katıldı.

projenin amacı ve beklentiler:

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin hem fırıncı esnafına doğrudan destek sağlamak hem de vatandaşların güvenilir ve hijyenik şartlarda üretilen gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Akkan, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi ve fırınlardaki hijyen standartlarının yükseltilmesinin öncelikli hedefler olduğunu vurguladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay da törende, fırınlarda hijyen şartlarının daha da iyileştirilmesi gerektiğini söyleyerek halk sağlığının önemine dikkat çekti. Proje, küçük işletmelerin ekipman eksikliklerini azaltmayı ve üretimde standartlaşmayı teşvik ederek tüketici güvenini artırmayı amaçlıyor.

Dağıtımın ardından yürütülecek denetim ve eğitim çalışmalarının, verilen ekipmanın etkin kullanımını ve sürdürülebilir hijyen uygulamalarını desteklemesi bekleniyor. Proje modeli, hibe ve işletme katkı payı dengesiyle benzer yerel uygulamalara örnek teşkil edebilecek nitelikte olmasıyla öne çıkıyor.

ADIYAMAN TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE ADIYAMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "ADIYAMAN FIRINLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ ARTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA FIRINCI ESNAFINA ÇEŞİTLİ EKİPMANLAR TESLİM EDİLDİ.