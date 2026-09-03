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Esenyurt'ta bulunan Zeynep Yıldırım için baba: adaletin peşinden sonuna kadar gideceğim

2022'de kaybolan Zeynep Yıldırım'ın cesedi Esenyurt'ta bulundu. Babası Asayiş'te ifade verdi, Adli Tıp sonucu bekleniyor; 6 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esenyurt'ta bulunan Zeynep Yıldırım için baba: adaletin peşinden sonuna kadar gideceğim

Zeynep Yıldırım'ın babası Asayiş'te ifade verdi

İstanbul'da 2022 yılında tedavi için getirildiği hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan ve cesedi Esenyurt'ta bulunan Zeynep Yıldırım'ın babası Sebahattin Yıldırım, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. İfadenin ardından yaptığı açıklamada polis ekiplerine teşekkür eden Yıldırım, Adli Tıp raporunu beklediklerini ve adaletin sağlanmasını istediğini belirtti.

polis soruşturmasının ayrıntıları:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaybolan genç kadının bulunmasına yönelik çalışmalarında geçmişe dönük telefon sinyallerini inceledi. Yapılan tespitlere göre son sinyalin Esenyurt'ta bir adresten geldiği belirlendi ve Yıldırım'ın Fethi D. isimli bir kişiyle iletişim kurduğu saptandı. Soruşturma kapsamında Fethi D.'nin 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı bilgisi edinildi.

Polis ekipleri, araştırmalar sonucu 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli belirledi. Bu şüphelilere yönelik operasyon, 01 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Sinop illerinde gerçekleştirildi; gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi.

babanın sözleri ve beklentileri:

İfadesinde kızından yaklaşık 4,5 yıl boyunca haber alamadığını söyleyen Yıldırım, kızının kaybolması sonrası Kayseri ve Adana gibi illere kadar gidip arama yaptığını aktardı. Babasının aktardığına göre kızından son duyduğu sözler 'Baba Taksim'e gideceğim, peruk alacağım' olmuştu; o gidişten sonra bir daha haber alınamadı.

Yıldırım, ailesel durumlarıyla ilgili olarak annesiyle 12 yıl önce ayrıldıklarını, aralarında sorun bulunmadığını ve çocukların her iki ebeveynin yanında olduğunu anlattı. Süreç boyunca kendisine ulaşan 150-200 kadar ihbar telefonu aldığını, çoğunun yanlış yönlendirme içerdiğini söyledi.

Baba Yıldırım, adaletten beklentisini net ifade etti: "Herkesin çoluk çocuğu var. Allah kimseyi böyle imtihanla denemesin. Ben adaletten, onların en büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum" dedi ve kızının en azından bir mezarı olduğunun kendisi için teselli olduğunu ekledi.

Yetkililer, işlemleri tamamlanan şüphelilerin savcılığa sevk edilmesinin beklendiğini bildirdi. Aile, Adli Tıp raporunun ardından cenazenin aileye teslim edilmesini bekliyor ve baba takipçi olacaklarını vurguladı.

İSTANBUL’DA 2022 YILINDA TEDAVİ İÇİN GETİRİLDİĞİ HASTANEDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN VE CESEDİ...

İSTANBUL’DA 2022 YILINDA TEDAVİ İÇİN GETİRİLDİĞİ HASTANEDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN VE CESEDİ ESENYURT’TA BULUNAN ZEYNEP YILDIRIM’IN BABASI İFADE İŞLEMLERİ İÇİN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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