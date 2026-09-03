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Yeniköy yakınında çarpışan iki otomobil 6 kişiyi hastanelik etti

Sivrihisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı; bazı yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeniköy yakınında çarpışan iki otomobil 6 kişiyi hastanelik etti

Eskişehir sivrihisar kara yolunda kaza:

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, Yeniköy Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 6 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar arasında 1'i bebek, 1'i çocuk bulunuyor. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Kaza, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Kara yolu üzerinde seyir halinde olan iki araç, alınan ilk bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara müdahale ve hastaneler:

Kazada yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahale yapıldı; yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı; kaza nedeni ve sorumluluk durumuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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