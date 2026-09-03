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Trafik uygulamasını atlatmak isterken eşini yol kenarına bıraktı, polisten 'bulaşık' cezası

Burdur-Çavdır'da bir sürücü, uygulamada fazla yolcu görünmesin diye eşini yolda indirdi; polis resmî ceza yerine bulaşıkları sen yıkayacaksın diyerek uyardı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Trafik uygulamasını atlatmak isterken eşini yol kenarına bıraktı, polisten 'bulaşık' cezası

Çavdır-Korkuteli karayolunda trafik uygulaması sırasında yaşandı:

Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan Vesile ve Ünal Oral çiftinin başından ilginç bir olay geçti. Çift, kamyonetleriyle seyir halindeyken yol üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gördü. Araçta yasal yolcu kapasitesinin üzerinde kişi bulunduğunu fark eden sürücü Ünal Oral, uygulama noktasına varmadan hemen önce eşi Vesile Oral'ı araçtan indirerek yoluna devam etti.

sürücünün hamlesi ve polis müdahalesi:

Uygulama yapan ekiplerin dikkatinden kaçmayan bu davranış üzerine kamyonet durduruldu. Ekipler, sürücünün eşini yol kenarında bıraktığını tespit etti ve ekip otosuyla Vesile Oral'ın bulunduğu yere giderek kadını uygulama noktasına getirdi. Olayın tespit edilmesinin ardından uygulama noktasında kısa süreli bir görüşme yaşandı.

polisin esprili ceza verme biçimi:

Görüşme sırasında polis memuru, sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sorduktan sonra resmî bir idari yaptırım uygulamak yerine esprili bir uyarıda bulundu. Polis memuru, "Şimdi size ceza yazmayacağım. Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Eğer ki yıkamazsa bana haber verin. Bu kadını buraya kadar yürüttü, ben de cezayı yazdım. Bugün bulaşık olmasa bile toplamaya yardım edeceksin" dedi.

Polisin bu yaklaşımı, tutanak ya da para cezası yerine ev içi sorumluluğa dikkat çeken mizahi bir müdahale olarak kayda geçti. Sürücü ile eşi polisin sözleri karşısında gülümserken uygulama noktasında kısa süreli bir rahatlama yaşandı.

Olay anına ilişkin görüntüler uygulama noktasında renkli anlar oluşturdu; hem ekiplerin müdahalesi hem de çiftin tepkileri kameraya yansıdı.

BURDUR’UN ÇAVDIR İLÇESİNDE YAŞAYAN SÜRÜCÜ TRAFİK UYGULAMASINDA FAZLA YOLCU İLE YAKALANMAMAK İÇİN...

BURDUR’UN ÇAVDIR İLÇESİNDE YAŞAYAN SÜRÜCÜ TRAFİK UYGULAMASINDA FAZLA YOLCU İLE YAKALANMAMAK İÇİN EŞİNİ YOL KENARINDA İNDİRDİ. DURUMU FARK EDEN POLİS EKİPLERİNDEN SÜRÜCÜYE ALIŞILMADIK BİR CEZA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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