Özel uçakla Trabzon'a iniyor: Franculino Dju sağlık kontrolünden geçecek
geliş planı:
Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, 22 yaşında ve özel uçakla kente getiriliyor. Takımı taşıyan özel uçağın 16.15'te Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
sağlık kontrolleri:
Dju, havalimanında karşılanmasının ardından kulübün planladığı rutin sağlık değerlendirmesine alınacak. Yapılacak sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra oyuncunun takımla sonraki süreci netleşecek.
TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU FRANCULİNO DJU, ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A GELECEK.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!