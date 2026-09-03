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Özel uçakla Trabzon'a iniyor: Franculino Dju sağlık kontrolünden geçecek

Franculino Dju, Trabzonspor'un 22 yaşındaki yeni transferi olarak özel uçakla saat 16.15'te Trabzon Havalimanı'na inecek; ardından sağlık kontrolü yapılacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Özel uçakla Trabzon'a iniyor: Franculino Dju sağlık kontrolünden geçecek

Özel uçakla Trabzon'a iniyor: Franculino Dju sağlık kontrolünden geçecek

geliş planı:

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, 22 yaşında ve özel uçakla kente getiriliyor. Takımı taşıyan özel uçağın 16.15'te Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

sağlık kontrolleri:

Dju, havalimanında karşılanmasının ardından kulübün planladığı rutin sağlık değerlendirmesine alınacak. Yapılacak sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra oyuncunun takımla sonraki süreci netleşecek.

TRABZONSPOR&#039;UN YENİ TRANSFERİ 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU FRANCULİNO DJU, ÖZEL UÇAKLA TRABZON&#039;A...

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU FRANCULİNO DJU, ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A GELECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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