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İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda

İlter Sağırsoy'un kayınbabası Hacı Nevzat Ulucan, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tuzköy'de öğle namazı sonrası toprağa verildi; yakınları ve siyasetçiler katıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda

Cenaze töreni:

Gazeteci İlter Sağırsoy'un kayınbabası Hacı Nevzat Ulucan, bir süredir tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Merhumun naaşı Nevşehir'e getirilerek Tuzköy'de öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılım ve taziye mesajları:

Cenaze törenine yoğun katılım oldu; aile yakınları, komşular ve çok sayıda seveni merhuma dua etti. Törene, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Fevzi Aygün, CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan ile CHP Gülşehir İlçe Başkanı katılarak ailenin acısını paylaştı.

Ayrıca, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti; her iki isim de Nevzat Ulucan için Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Aile töreni ve anma programı:

Cenaze işlemlerinin ardından merhum Hacı Nevzat Ulucan'ın naaşı Tuzköy Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Aile tarafından akşam için ilan edilen program kapsamında, Nar kasabasındaki evde bu akşam perşembe duası yapılacak; yakınları ve sevenleri Kur'an-ı Kerim ve dualarla merhumu yâd edecek.

Yaşanan vefat, yakın çevre ve meslektaşları tarafından üzüntüyle karşılandı. Törene katılan siyasi ve yerel temsilcilerin varlığı, ailenin yalnız olmadığına dair bir destek göstergesi olarak öne çıktı.

GAZETECİ İLTER SAĞIRSOY’UN HAYATINI KAYBEDEN KAYIN BABASI HACI NEVZAT ULUCAN, BUGÜN NEVŞEHİR’İN...

GAZETECİ İLTER SAĞIRSOY’UN HAYATINI KAYBEDEN KAYIN BABASI HACI NEVZAT ULUCAN, BUGÜN NEVŞEHİR’İN TUZKÖY KASABASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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