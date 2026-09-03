Samsun raylarında kapasite artışı: iki yeni tramvay hizmete girdi

Tramvaylar hizmete alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu ulaşımı güçlendirmek amacıyla temin edilen 12 tramvaydan 2'si, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılış, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda gerçekleştirildi ve araçların kente sevkiyatının belirli periyotlarla devam edeceği açıklandı.

Projenin kapsamı ve teslimat takvimi:

Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararına istinaden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor. Bugün filoya katılan iki araçla birlikte, kalan 10 tramvayın da önümüzdeki dönemlerde Samsun'a getirilerek teslim edilmesi planlanıyor. Tüm tramvayların filoya katılmasıyla Samsun Hafif Raylı Sistem Hattı'nda hizmet veren tramvay sayısının 29'dan 41'e çıkarılması hedefleniyor.

Araçların teknik özellikleri ve kapasite:

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, araçların karayollarındaki eğimin yüzde 8 olduğu koşullarda yüzde 10'a kadar tırmanabilme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. Uraloğlu, ayrıca araçların yedili setlerden oluştuğunu ve konuşmasında kapasitenin yaklaşık 450 civarında olduğunu belirtti. Resmi teknik açıklamada ise yeni tramvayların 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasiteli olduğu, %74 yerlilik oranıyla üretildiği ifade edildi. Kırmızı-beyaz renklerde tasarlanan araçların modern donanımı, yolcu konforunu artırmayı ve seferlerdeki yoğunluğun azalmasını amaçlıyor.

Projenin tamamlanmasıyla raylı sistemdeki kapasitenin artırılması, sefer sıklıklarının rahatlatılması ve yolculara daha konforlu ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, açılışın ardından Samsun Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Anı Defteri'ni imzaladı.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT İÇİ TOPLU ULAŞIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KENTE KAZANDIRILAN 12 YENİ TRAMVAYDAN 2’Sİ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE ALINDI.