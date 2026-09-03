Dolar 48,3108 +0,03%
Euro 56,2615 +0,23%
Bist 13.962,31 -0,63%
Altın Gram 6.959,54 +1,50%
EUR/USD 1,1613 +0,19%
Brent Petrol 96,64 +1,06%
--°

Samsun raylarında kapasite artışı: iki yeni tramvay hizmete girdi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törende Samsun'a getirilen 12 tramvaydan 2'si hizmete girdi; filonun 29'dan 41'e çıkarılması hedefleniyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:09

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 14:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun raylarında kapasite artışı: iki yeni tramvay hizmete girdi

Tramvaylar hizmete alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu ulaşımı güçlendirmek amacıyla temin edilen 12 tramvaydan 2'si, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılış, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda gerçekleştirildi ve araçların kente sevkiyatının belirli periyotlarla devam edeceği açıklandı.

Projenin kapsamı ve teslimat takvimi:

Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararına istinaden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor. Bugün filoya katılan iki araçla birlikte, kalan 10 tramvayın da önümüzdeki dönemlerde Samsun'a getirilerek teslim edilmesi planlanıyor. Tüm tramvayların filoya katılmasıyla Samsun Hafif Raylı Sistem Hattı'nda hizmet veren tramvay sayısının 29'dan 41'e çıkarılması hedefleniyor.

Araçların teknik özellikleri ve kapasite:

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, araçların karayollarındaki eğimin yüzde 8 olduğu koşullarda yüzde 10'a kadar tırmanabilme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. Uraloğlu, ayrıca araçların yedili setlerden oluştuğunu ve konuşmasında kapasitenin yaklaşık 450 civarında olduğunu belirtti. Resmi teknik açıklamada ise yeni tramvayların 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasiteli olduğu, %74 yerlilik oranıyla üretildiği ifade edildi. Kırmızı-beyaz renklerde tasarlanan araçların modern donanımı, yolcu konforunu artırmayı ve seferlerdeki yoğunluğun azalmasını amaçlıyor.

Projenin tamamlanmasıyla raylı sistemdeki kapasitenin artırılması, sefer sıklıklarının rahatlatılması ve yolculara daha konforlu ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, açılışın ardından Samsun Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Anı Defteri'ni imzaladı.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT İÇİ TOPLU ULAŞIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KENTE...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT İÇİ TOPLU ULAŞIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KENTE KAZANDIRILAN 12 YENİ TRAMVAYDAN 2’Sİ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda
images

Adıyaman’da fırınların hijyen çıtası ekipman desteğiyle yükseliyor
images

Denetimli serbestlik yükümlüleri Bolu okullarını boyayarak yeni döneme hazırladı
images

Kadınlar Cankurtaran yaz kampı'nda eğitim ve dayanışma içinde buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan jandarmasının ağustos bilançosu: 259 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı